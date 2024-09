Mirjam Mõttus: vahel tekib mul totaalne lootusetuse tunne

Autorisaate "Siin me oleme" neljanda hooaja eel rääkis saatejuht Mirjam Mõttus, et soovib oma saatega näidata, kuidas meil läheb. Mõttuse sõnul tekib tal vahel totaalne lootusetuse tunne ning tõi näiteks, kuidas noored pered võivad end sama hästi ka surnuks töötada, aga unistus oma kodust läheb kogu aeg eest ära.

6. septembril alustab neljandat hooaega Mirjam Mõttuse autorisaade "Siin me oleme".

"Igapäevaselt töötan "Aktuaalse kaamera" heaks ja olen elu keskel, aga mul on ka mingi hea kõhutunne, hästi õrn sotsiaalne närv, tajun enda ümber elu teravalt," selgitas Mõttus saates "Vikerhommik", kuidas ta teab, mis teemad eestlastele korda lähevad.

"Minu põhiretsept on see, et kõigepealt on vaja suurt kasvuhoonet, kuhu sa kevadel paned täiesti mõtlematult ja armutult taimi. Valimatult seemneid maha külvates ma ei tea, kas tulevad kõik üles või ei tule midagi ja siis selgub, et tulevad kõik. Ja kui ma hakkan saadet tegema, siis on kasvuhoones juba paras džungel," ütles Mõttus.

"Siis olen kasvuhoones, valin inimeste numbreid ja murran tomatikasve ja rohin vesiheina välja ning vaatan murelikult, mis saab siis, kui kurgid kõik päriselt kandma hakkavad ja teen neid kõnesid ja räägin siis seal tundide viisi kõikide oma inimestega, kes siis lõpuks ka saatesse jõuavad," kirjeldas Mõttus saates esinevate inimeste valimise protsessi.

Vestluste käigus kooruvad Mõttuse sõnul välja need teemad, mis ongi päristeemad. "Kui ma ükskord lähen intervjuud tegema, siis olen juba väga hästi valmistunud."

Mõttuse sõnul on selle töö kõige keerulisem osa, et inimesed tegelikult ei taha iseendast ja oma muredest kaamera ees rääkida.

"Mul on sel hooajal saade teemal, kuidas noor pere üleüldse saaks endale soetada kodu. See on läbi nende hooaegade olnud teema, kuhu mul on olnud kõige keerulisem leida inimesi rääkima. Katkistest hammastest leiab rääkijaid, suitsiidimõtteid mõlgutanuid leiab, aga rääkida oma kodu soetamisest, mulle tundus vahepeal lausa, et see ongi võimatu. Naised on isegi nõus rääkima, aga mehed ei soovi," kirjeldas Mõttus.

Mõttuse huvi suures pildis on selle saatega näidata, kuidas meil läheb.

"Siin me oleme" on uuel hooajal eetris reede õhtul. "Mina vaatan eetri aja muutusele nii, et see on väga tore! Reedel minnakse peole, kutsutakse külalised ja on igavene probleem, mida sa seal räägid. Lõpuks saavad ikka teemad otsa, seisad nurgas ja vahid varbaid. Soe soovitus, vaadake koos minu saadet, vaadake enne peole minekut. Kui see on sinu lemmiktoode, aga pakend muutus, siis sa ikka ostad seda," lisas Mõttus, miks eetriaja muutus esmaspäevalt reede õhtule on pigem positiivne.

"Vahepeal tekib mul totaalne lootusetuse tunne," ütles Mõttus kui mõtleb kõikidele neile lugudele, mis on tema saatest läbi käinud. "Tunnen, et ma ei tohi haigeks jääda, mul tuleb ravijärjekordadest saade. Just oli uudistes, et nüüd on puudujääk juba 200 miljonit. Me teame, et kümme miljonit puudujääki tähendab seda, et 10 000 inimese jaoks raviootejärjekord pikeneb."

"Noorte perede kodude teema puudutab mind väga isiklikult. Ma olen just selle etapi läbi teinud ja väga valusalt tajunud, et sul võib olla kõrgharidus, sa võid olla oma ala tippspetsialist, teha oma tööd superhästi, ma võin ennast sama hästi ka surnuks töötada, aga kogu aeg läheb unistus oma kodust eest ära. Ja sa tunned, et ma ei ole piisav. Kui sul ei ole kodu, siis sa ei planeeri peret. Aga oma riigi silmis mitte piisav olla ei ole hea tunne," ütles Mõttus.

Eriti valus teema saab Mõttuse sõnul olema perelepitus. "Pered, kes on otsustanud lahku minna, siis kõigepealt peab perelepituse läbi tegema ja see on valus teema. Saates selgub, kui tõsine on tegelikult lahkumineku tagajärg. Lõpuks ongi sul nii nagu Venemaal, ainult halvad või väga halvad valikud. See kõik mõjutab mind tõsiselt, käib ihust ja luust läbi, nutad, lähed koju ja armastad oma peret veel kümme korda rohkem."

"Siin me oleme" on ETV eetris reedeti kell 20.