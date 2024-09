Sander Loite: uues saatesarjas "Elu loomaaias" saab näha erakordseid hetki

7. septembril ETV eetrisse jõudva saatesarja "Elu loomaaias" saatejuht Sander Loite rääkis "Terevisioonis", et erakorralisi ja tema jaoks esmakordseid asju juhtus loomaaias võtete ajal mitmeid ning kõiki neid hetki on võimalik saates ka näha.

"On päris tore ühel hetkel võrrelda ja leida, kui sarnane on tegelikult inimene oma loomariigi kaaslastele," ütles sarja "Elu loomaaias" saatejuht Sander Loite.

"Jälgisime peaaegu aasta jooksul loomaaia elu, oleme tänulikud loomadele ja inimestele, kes meid oma elu lähedale lasid," lisas Loite.

Loite sõnul tutvusid nad loomaaia inimestega juba siis, kui saatega "Osoon" loomaaias saatelõike käisid tegemas. "Kui me režissöör-operaator Ants Tammikuga sarja planeerima hakkasime, ega me sinna kohe kaameratega kohale ei tormanud. Kõigepealt tutvusime, lõime hea meeleolu, et üldse aru saada, kuidas ja mida me võiksime teha," selgitas Loite.

Harjumisaega vajasid kõik, nii loomad, loomaaia inimesed kui ka võttemeeskond. "Loomad tundsid ennast koos meiega väga vabalt ja selle aluseks on usaldus. Loomaaiad üle maailma viivad läbi liikide kaitset ja on oluline, et loomade heaolu oleks tagatud, see ongi loomaaedade tegutsemise ülim eesmärk," põhjendas Loite, miks loomaaedu üldse vaja on.

"Tohutult vahvad on pelikanid, keda meil oli ka õnn filmida. Suured võimsad linnud, püüavad kala, terve kurukoti võivad korraga kaheksa-üheksa liitrit vett koos kaladega täis võtta. Operaator Ants oli neile nii lähedal, et nad suisa tulid ja said peaaegu proovida ka seda, kuidas kaamera maitseb," jagas Loite üht toredat hetke saate salvestuselt.

Loite sõnul juhtus ka väga ootamatuid momente. "Erakorralisi ja minu jaoks esmakordseid asju juhtus seal küll ja kõiki neid hetki on võimalik ka saates vaadata."

"Saatesarja peategelasteks on nii loomad kui ka need vahvad inimesed, kes nende eest hoolitsevad ja kes on ju tegelikult nende perekond. Neid kõiki me ka filmisime."

Saatesari "Elu loomaaias" alustab 7. septembril ning on ETV eetris laupäeviti kell 19.30.