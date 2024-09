Lenna: uue albumi taga on mitmekülgne ja põnev meeskond

Viimastel aastatel on Lenna muusikast veidi eemaldunud ning Setumaal Ilmaveerele koos abikaasa Lauri Mäesepaga hoopis turismitalu loonud. "Me tahtsime väga, et kohalik elu edeneks ja noori inimesi tuleks maale tagasi, võimalusi oleks rohkem, töökohti rohkem, et elu käiks. Teine põhjus on ka see, et me oleme ka loomingu inimesed, tahame väljakutseid. Kuna koroona näitas, et ei saa jääda ainult ühe ala peale, siis tundus, et on õige ka kasvatada oma võimekust ja kapitali mingis teises suunas ehk hakata tegelema ettevõtlusega," rääkis laulja.

Ilmaveerel on filmitud ka Lenna uue loo "Maailmalõpu eel" muusikavideo. Loo ning veel tänavu ilmuva albumi taga seisab kitarrist ja produtsent Eric Kammiste. Lisaks on kambas Mihkel Raud, Hyrr Innokent Vainola ja teised. Album ilmub plaadifirma Kurvad Uudised alt. "See üsna värske plaadifirma on võtnud ja hauganud ambitsioonikalt tükke, millest me oleme alati arvanud, et meil jõud üle ei käi ja seal hulgas ka Lenna. Aga tundub, et saame hakkama," sõnas Kammiste.

Lenna viimane koostöö Mihkel Rauaga jääb üle kümne aasta tagasi ilmunud albumile "Teine". "Siis oli see, et Mihkel kirjutas terve plaadi, jagasime ühiselt tekste, mõned tegin ka mina, aga muusika autoriks oli ainuüksi Mihkel Raud. Sel korral meil on väga mitmekülgne ja ka väga põnev meeskond," sõnas Lenna.

Kui singel "Maailmalõpu eel" on tugevate rokisugemetega, siis ülejäänud album Lenna sõnul nii rokimaiguline pole. "Meil on lugusid, mis kastavad jalgu vette erinevates žanrides. Seal on rokilugusid ja on ka südantlõhestavat kraami, mille najal peatäit lahistada. Minu südameasi on aga see, et ta oleks ikka terviklik ja mõjuks ühtselt kuulatavana," lisas Kammiste.

Aeg-ajalt ilmutab end avalikkuse ees taas ka Vanilla Ninja. Tänavu suvel anti välja uus singel ning astuti ka miljonite televaatajate ette Saksa telekanali ZDF meelelahutussaates "Fernsehgarten". "Hardcore Vanilla Ninja fänne oli kohapeal umbes kümne ringis erinevatest riikidest: Prantsusmaalt, Itaaliast, Saksamaalt, Poolast vist ka. Ülejäänud olid ikka uued näod, selles mõttes oli see meil pigem ikka jälle taastutvustamine ja olime võõrad enamus inimestele," jagas Lenna kogemust.