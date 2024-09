Paul Oja: "Pankrot" oli omal ajal üks populaarsemaid mobiilihelinaid

"Meil puudusid eeskujud Eesti räppstaaride näol, kelle järgi joonduda ja näha kuidas nende karjäär läheb. Me olime lihtsalt noored kutid, kellele anti võimalus, kes kasutasid seda võimalust ära ja tegid seda, mida nad oskasid nende vahenditega, mis neil on. Meil oli lihtsalt selline lõbus aeg stuudios," rääkis Genka albumi "Legendaarne" sünnist Vikerraadios.

Paul Oja nõustus, et plaati oli lõbus teha, kuid töö kõrvalt oli see ka natuke väsitav. ""Legendaarne" lugu on isegi vanem kui kogu see ülejäänud plaat. Seda sai ühes verisoonis juba ühe korra salvestatud ja siis see läks kaduma, aga siis see sai uuesti tehtud," meenutas Oja ning märkis, et ei olnud üldse kindel, kas lugu üldse plaadile jõuab. "Lõpuks see lugu plaadile ikka jõudis ja tundus, et ta võiks olla ka see esimene singel."

Toe Tag sai alguse aga juba palju varem, enne "Legendaarse" albumit. 1996. aastal anti esimene kontsert ning 1997. aastal anti välja esimene kassett, mis oli hoopis ingliskeelne. Neid lugusid esitatakse tänasel päeval aga harva. "Meil ei ole neid biite enam alles, need läksid kaduma kuskile. Aga me oleme vahepeal mingeid juppe laividel ikka kasutanud, kui on olnud selline väga vanakooli suunitlusega laiv. Me päris ära pole seda materjali unustanud," rääkis Oja.

Lisaks "Legendaarsele" ei saa lavidelt läbi ilma "Pankroti" loota. "Ma arvan, et selle loo võlu ongi see, et 95-l protsendil inimestest on tavaliselt ikka rahaprobleemid ja võib-olla samastutakse hästi nende sõnadega," märkis Genka.

"See on huvitav lugu, sest see on mingis mõttes paroodia tolleaegsest klubi-hiphopist," rääkis Oja. "Teda on moonutatud hästi selliseks külmaks ja teknolikuks. Üllatav, et sellest loost nii suur hitt sai. Aga ma mäletan, et omal ajal oli sel konkreetne põhjus, miks see läks nii suureks. Üks oli see video, aga teine asi oli see, et hakkasid tulema mobiiltelefonidele helinad ja see oli üks populaarsemaid mobiiltelefoni helinaid omal ajal, mis inimesed oma telefoni peale panid."

"Legendaarne" esitluskontsert toimus 20 aastat tagasi pubis Scotland Yard. Reedel toimub samas kohas kontsert Revo Jõgisalu mälestuseks. "Selle üritustesarja mõte on mitte unustada oma head sõpra ja kolleegi ning kõike, mis ta tegi. Scotland Yardis, kus toimus ka "Legendaarne" albumi esmaesitlus, võtame me kõik piletitulu ja annetame vähifondi "Kingitud elu"," tutvustas Genka.