Karjääripöörde teinud Mariann Saar jõudis kolme aastaga New Yorgi moenädalale

Vaid paar aastat moedisainerina tegutsenud Mariann Saar sai kutse peagi algavale New Yorgi moenädalale. Kiire tähelennuga moelooja tunneb, et ta on juba enne kohale minemist sellest kõigest tohutult võitnud.

Viis aastat tagasi juhatas Saar restorani ning moedisaini pole ta eraldi koolis õppinud. "Mul oli väga suur huvi selle vastu, Youtube oli väga suureks abiks olnud, õmblustoad, ja kui ma hakkasin rohkem selle vastu huvi tundma, siis läks ka mõte sellele, et äkki ei ole restoraniäri lõpuni minu ala, vaid prooviks midagi muud," rääkis disainer.

Kolm aastat tagasi tegigi Saar restoraniäriga lõpparve ning keskendus ainult moeloomingule. Töötukassas keegi eriti Saare unistustesse ei uskunud, kuid jonni jätmata surus ta edasi ning suundus Katrin Kuldma koolitusele, kus võttis esmalt ette just pintsakute loomine selgeks saada.

"Ma ei teadnud täpselt, millised kangad mu teele tulevad. Ainuke asi, mida ma teadsin oli, et need peaksid olema efektkangad. Lõiked on klassikalised ja siis on pigem kangas see, mis võiks olla lööv. Midagi muud efektset ei olegi vaja sinna panna, sest muidu läheb liiga paljuks," rääkis Saar.

Karjääripööre nõudis Saarelt suurt eneseusku. "Seda mõtet, et nüüd sellest tuleb midagi suurt, oli endale raske maha müüa. Disain, millesse ma ise uskusin, ma teadsin, et ei ole võimalik, et see ainult mulle meeldib," rääkis Eestis kiirelt armastatuks saanud Nora Isle'i brändi looja.

Et vältida kostüümide kadumist, lendab Saare kollektsioon New Yorki käsipagasis. "Sõbrannaga, kes elab seal, läks juba kaks kostüümi New Yorki ees ära. Kuna ma lähen kolme oma sõbrannaga, siis nelja peale me jagame kollektsiooni ära."

Jakk, mida Saar ise moe-show'l kannab, sai välja lõigatud alles päev tagasi. "Tagasihoidlik must on alati olnud minu teema Tallinna show'del, aga ma mõtlesin, et kui ma juba New Yorki lähen, siis see võib-olla ei ole koht, kus ennast tagaplaanile jätta. Ja kuna New Yorgi laval on väga piiratu arv, kaheksa kostüümi, siis ma mõtlesin, et miks mitte üheksandat näidata enda seljas."

Saar tunneb, et ta on juba enne New Yorki minemist sellest hästi palju võitnud. "Ma olen nii palju võitnud juba, nii palju uusi tutvuseid on tulnud, siit saab ainult ülesmäge minna," sõnas ta.