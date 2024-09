Hiiumaal algas vananaistesuvi

Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel kutsus "Terevisioonis" kõiki Hiiumaale suve teist osa ehk vananaistesuve nautima ning ütles, et saarel on inimeste meeled palju rohkem avatud ning see on hea võimalus end talveks vaimse tervise vitamiinidega laadida.

"Kui igal pool mujal suvi justkui hakkab läbi saama, siis Hiiumaal, vastupidi, algas suve teine osa ehk suve jätk, meil algas vananaistesuvi," selgitas Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel.

Kui Inglismaal kasutatakse sellist terminit nagu Indian Summer, siis Peikeli sõnul on neil selle jaoks välja mõeldud oma nimetus, vananaistesuvi, mis tähendabki just sellist mõnusat suve pikendamist, nautimist, iseendale aja võtmist. "Ja loomulikult ka mitmeid erinevaid sündmusi, mis Hiiumaal toimuvad," lisas Peikel.

6. septembril toimub ööretk Helgi Põlloga, saab kuulata tema põnevaid lugusid, Kassari kabelis on kontserdid, Pärdi päevad jõuavad Hiiumaale, on erinevaid töötubasid, jätkub kunstiaasta ning neljas erinevas kohas on näitused.

Näituse "Antipastoraal" avamine Hiiumaal Autor/allikas: Okapi galerii

Peikeli sõnul ei ole neid sündmusi praegu loomulikult sellisel määral nagu näiteks oli juulikuus, aga seda mõnusam see justkui on. "Sa saad tõesti otsida välja natuke intiimsemaid toredaid tegevusi. Nüüd on õige hetk tulla Hiiumaale neil, kes seni pole seda jõudnud veel teha. Hiiumaa on puhkemajade saar, kuhu saab tulla koos perega ja kes soovib, saab siit kaugtöödki teha. See on hea võimalus ennast talveks laadida ja leida üles need vaimse tervise vitamiinid, mida meil kõigil vaja on."

Peikeli sõnul käiks tema mandriinimesena kindlasti Hiiumaa mõnes tuletornis, mis jätkuvalt on avatud, läheks hülgevaatlusretkele, külastaks mõnd kontserti ja vaataks mõnda näitust. "Hiiumaal on niimoodi, et kuidagi on inimeste meeled kultuuri ja kunsti nautimiseks rohkem lahti ja sa tajud seda siin teistmoodi kui suurlinnas. Isegi kui tegemist on sama kontserdiga, mis toimub ka Tallinnas," selgitas Peikel.