Eesti moodsaima kooli moto kutsub kastist välja mõtlema

Eesti moodsaimaks kooliks tituleeritud Tõrvandi kooli direktor Kristi Aria rääkis "Terevisioonis", et nende koolis panevad õpilased telefonid kogu koolipäevaks spetsiaalsesse magnetlukuga kotti, mis avatakse alles pärast tunde. Aria sõnul on neil juba 1. klassi õppekavas insenerioskuste tund, kus õpetatakse kastist välja mõtlemist.

Tartu külje all Kambja vallas asuv Tõrvandi põhikool sai selleks kooliaastaks valmis täiesti uue koolimaja.

"Tegemist on hästi kaasaegse hoonega, kus on palju avarust, valgust, hea akustika ja sisekliima," ütles Tõrvandi kooli direktor Kristi Aria. "Hästi palju on klaaspinda ja katuseaknaid läbi mitme korruse aatriumi."

Tõrvandi kool on Eesti moodsaim koolihoone Autor/allikas: ERR

Tõrvandi kool ei korja õpilastelt koolipäevaks telefone ära, vaid telefonid pakitakse spetsiaalsesse kotikesse, mis käib magnetlukuga kinni. "Koolipäeva lõpus õpilane teeb koti spetsiaalse magnetnupu juures jälle lahti," selgitas Aria uudset lähenemist mobiiltelefonide piiramise probleemile koolis.

Tõrvandi koolis toimuvad insenerioskuste tunnid juba alates 1. klassist.

"Kui ma Tõrvandi kooli 2022. aastal looma tulin, siis proovisin koolipidajalt saada mingit vihjet, millist kooli siis saada soovitakse ja tulid märksõnad nagu nutikus, kaasaegsus ja kohalike ettevõtetega koostöö ning sealt hakkas see insenerioskuste tunni idee arenema," selgitas Aria.

Õpilaste jaoks tähendab see seda, et 1. klassist alates on Tõrvandi kooli õppekava osana üks kord nädalas insenerioskuste tund, mida veab kas oma klassiõpetaja või sellise erilise nimega õpetaja nagu insener-leiutaja, kes on metoodilise poole pealt õpetajatele toeks ja viib ka ise tunde läbi.

"Nad alustavad täiesti lihtsatest asjadest nagu meisterdamine ja leiutamine, aga me tahame nad suunata just kastist välja mõtlemise juurde. Õpilane ise seab oma probleemi ja hakkab seda siis käepäraste vahenditega lahendama. Kastist välja mõtlemine on meie moto," ütles Aria.