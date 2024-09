Aasta suurperes kasvab viis jalkafännist poissi

Ema Marit ja isa Janar koos oma viie pojaga pälvisid tänavu aasta suurpere tiitli.

"Mul on kaks õde ja abikaasal on kolm õde," ütles pereisa Janar Saviir. "Viie lapsega on lõpuks lihtsam, nad toimetavad koos ja aitavad üksteist," lisas Janar.

"Riided rändavad kõik ühe lapse kapist teise," ütles Marit. "Aga iseloomud on kõikidel enda omad."

"Raske on olla," ütles vend Joosep Saviir. "Kaks väiksemat venda ajavad meil tube kogu aeg sassi. Meil on ära jagatud, et üks vend vaatab üht venda ja teine teist ja siis kolmandal on vaba aeg."

Vend Kaarel lisas, et väiksemad vennad teevad ikka päris palju pahandust.

Kodus räägitakse kahes keeles, eesti keeles ja viipekeeles, sest pere vanim laps Sander sündis kurdina.

"Olin 22-aastane ja me olime Janariga mõlemad hästi sportlikud ja järgisime tervislikke eluviise ning meie jaoks oli see päris suur šokk, et meil sündis raske puudega laps. Tegelikult pole midagi hullu, aga see võttis kindlasti hoogu maha ja esimese ja teise lapse vahe on pikem. Aga see on õpetanud meile kindlasti tolerantsust," selgitas Marit.

Marit ja Janar on aktiivse eluviisiga ja jõuavad ka kohaliku kogukonna elus kaasa lüüa. Sel talvel veeti näiteks eest Eesti suurima lumememme ehitust.

Mariti sõnul peab suure pere olema täiskohaga logistik. "Meil on omad graafikud, kus on tunni kaupa pandud kirja, kes kus peab olema," lisas Janar. "Selle plaani koostamine võtab paar nädalat aega ja on päris stressirikas, aga kui see valmis on, siis on juba palju lihtsam."

"Neljanda lapse eel ma lugesin ikkagi üht raamatut, kuidas valida lapse sugu, aga ikkagi tuli poiss, ju siis oli nii määratud. Viies oli mul tegelikult juba kergendus, sest siis ma oleksin pidanud ühe lapse pärast tegema roosa toa. Mõni aasta tagasi üks poiss küsimus mu käest, emme, misasi on õde?" muheles Marit.

"Juba kolm oli piisav, nii et viis last on väga piisav," lisas Janar.