Kadri Koop: lootustandva operaatori preemia avas mulle nii mõnegi ukse

Cannes`i filmifestivalil lootustandva operaatori preemia saanud Kadri Koop on koostööd teinud väga paljude staaridega nagu Will Smith, Kardashianide pere, Paris Hilton ja Snoop Dogg ning ütles saates "R2 Päev", et preemia avas talle Prantsusmaal nii mõnegi ukse. Tema sõnul käib kogu tants võtteplatsil staari ümber ja kui staar saab pahaseks, siis on jama.

"Filmindusse jõudsin pika kaarega. Amsterdami ülikoolis õppisin filmikriitikat ja kirjandust ja kuna see oli hästi akadeemiline õpe, siis tahtsin natuke teistsugust karjääri. Otsisin võimalusi, kuidas saaksin filmitegemist proovida. Otsingute kaudu jõudsin Hiina, kus õppisin hiina keelt ja hakkasin ühes kohalikus produktsioonifirmas tegema assistendi tööd," selgitas operaator Kadri Koop oma seikluslikku teed operaatori ameti juurde.

Hiinas sai ta aru, et tal on vaja reaalseid oskusi ja kandideeris Ameerikas ühte ülikooli, kus õppis algul dokumentaalfilmide tegemist selle kõikides aspektides nagu produtseerimine, lavastamine, filmimine, monteerimine ja heli salvestamine.

"Kuna kõige rohkem meeldis mulle siiski operaatoritöö, siis ma läksin Los Angeleses uuesti ülikooli ja pärast seda olengi operaatorina töötanud," ütles Koop, kes on filminud muljetavaldavate näitlejatega filme nagu näiteks tennisistide Serena ja Venus Williamsi isast jutustav film "King Richard" Will Smithiga peaosas, Kardashianide pere ja Paris Hiltoni ning Snoop Doggini välja.

Koobi sõnul on teda elus edasi aidanud uudishimu ja suhtlussoov. "Mind köidavad enamvähem kõik inimesed, olen väga seltsiv," lisas Koop.

"Reality-sarjades (tõsielusarjades-toim.) on sul suht vähe aega, mida suurem staar, seda vähem aega. Ta tuleb väga profilt kohale, otseselt mina näitlejaga vestlema ei hakka, kui ei ole just personaalseid soovitusi talle kaadri kohapealt vaja anda. Tippude tippudega mingit pläkutamist ei ole, vahel on staaridel isegi paremaid mõtteid kui lavastajal, ta on ju seda tööd elu aeg teinud. Üldiselt käib kogu tants staari ümber, kui staar saab pahaseks ja ei taha enam kaasa lüüa, vot siis on jama."

Üle maailma kuulsad inimesed on väga profid. "Näiteks Snoop Dogg tuli kolmeks tunniks kohale ja me saime teha kõik võtted ära kahe ja poole tunniga. Kui meie sätime valgustust, siis tema läheb oma treilerisse, ega ta meiega seal ei hängi," selgitas Koop.

"Üks asi on see, millise imdiži on staar loonud meedia jaoks ja hoopis teine on see professionaalsus, mida läheb vaja selleks, et seda imidžit teostada," ütles Koop.

Iga tunnustus on oluline ja kindlasti avas see preemia Koobi sõnul mingeid uksi Prantsusmaal. "Prantsusmaal on väga palju andekaid operaatoreid, kes kõik räägivad prantsuse keelt, aga pärast Cannes`i preemiat minusse suhtumine muutus," ütles Koop, kes tundis, et ta oli prantslaste jaoks väga tore avastus, et võib olla tõesti võiks välismaalane ka tiimis olla, kes teeb asju veidi teistmoodi ja kellelt võiks ehk nii mõndagi õppida.

Koop on lavastaja-operaator, kellel on sageli ka assistendid. "Mina hoian kaamerat ainult sel hetkel, kui me reaalselt filmime, kui duubel on läbi, võtavad assistendid mu käest kaamera ja panevad kokku ka kõik vajalikud aksessuaarid, õiged objektiivid ja muu. Kõik oleneb tegelikult ka filmi eelarvest," lisas Koop, kas saab endale assistente lubada või tuleb kogu töö endal ära teha.