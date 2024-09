Džunglite fänn Joosep Sarapuu: Prantsuse Gujaana on minu teine kodu

Zooloog Joosep Sarapuu rääkis saates "Ökoskoop", et ta on aastakümneid fännanud džunglites elamist ning Paapua Uus-Guineas kohtunud ülivõimsa ja eluohtliku kaasuariga, söönud banaanist valmistatud kümneid erinevaid roogi ning käinud kohalikega välitöid tegemas.

"Minu huvi sai alguse raamatute ja filmide kaudu. ERR näitas põnevaid loodussarju, lugesin loodusraamatuid, kust imeilusad maod ja konnad mulle vastu vaatasid," selgitas loodusmuuseumi zooloog-bioloog Joosep Sarapuu, kust sai alguse tema huvi džungli vastu. "Põhiline koht, kus ma käin, on Prantsuse Guajaana, kus ma olen viibinud üle pooleteise aasta, aga olen käinud ka Paapua Uus-Guineas, Madagaskaril, Borneol Brasiilias."

Joosep Sarapuu Autor/allikas: Joosep Sarapuu erakogu

Enamasti käib ta džunglites üksinda. 2020. aastal viibis ta viis kuud Paapua Uus-Guineas.

"Mingil hetkel tundsin, et tahaksin neid lugusid jagada. Paapua Uus-Guinea oli koht, kus neid lugusid juhtus iga päev. Sealne loodus pakub zooloogile võimalusi teha välitööd kohalikega, kes on terve oma elu looduses veetnud ja teavad looduses hakkamasaamise kohta väga palju ja ei jää džunglis kunagi hätta. Siis mingil hetkel tundsingi, et panen need kirja, millest lõpuks sündis reisiraamat "Džungli (s)lumm"."

Joosep Sarapuu džunglipildid Autor/allikas: Joosep Sarapuu

Üks hea sõber õpetas teda, kuidas sealsete puude otsa ronida. Sarapuu omakorda sai sealsetele kohalikele vastutasuks õpetada IT-teadlikkust.

"Üritan proovida kõike, mida kohalikud on söönud või söövad. Tihti sõin banaane erinevates vormides. Seal on banaanipuudel erinevad sordid, mis keedetult ei maitse üldse hästi, on selline plöga. Sõin ka putukaid ja mardikaid. Paapualased kasvatavad kõike söögipoolist ise. Kookost süüakse-juuakse väga palju, nad kasvatavad ka igasuguseid mugulaid," loetles Sarapuu oma kohalikke maitseelamusi.

Džunglihäälte kohta ütles Sarapuu, et sellega harjub juba esimesel ööl ära.

Hommikuti ta siis uuris kohalikelt, et mis täna plaanis teha on ja tihti vaadatakse selle järgi, et mis tunne parajasti on. "Võib olla lähme kalale, pritsime taimi või lähme ja mõõdame taimede lehti ja loeme lehed üle," loetles Sarapuu, millega ta päeviti tegeles.

"Kõige eredamalt jääb meelde sealse džungli valitseja, kõige suurema looma kaasuari nägemine, mis oli ülivõimas kogemus. Kaasuarist saigi minu jaoks Paapua Uus-Guinea vapiloom, mis meenutab mulle sealset džunglit.

Joosep Sarapuu džunglipildid Autor/allikas: Joosep Sarapuu erakogu

Kaasuar on umbes kaks meetrit pikk eelajalooline lennuvõimetu lind mustade sulgedega, kaelal sinakad-punakad varjundid ja ta näeb väga sõdalase moodi välja. Kuulsin lugusid, kuidas kaasuar on inimesi rünnanud ja ka tapnud."