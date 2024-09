"Nova" uued saatejuhid: saates peab olema intriigi, mis kõnetaks noori

"Me ei ole ainult saatejuhid, vaid ka saate toimetajad ehk siis loome sisu ja pärast viime need ideed ka ellu. Vaatajate jaoks on ilmselt uuendus see, et saatejuhid on tsipa vanemad kui eelmistel hooaegadel," selgitas saatejuht Aaron Thor Härm saates "R2 Päev", mis on noortesaates uuel hooajal muutunud.

Härm on ekraanilt tuttav lastesaatest "Luise ja Oliver" ning ekraani taga teeb ta hommikusaadet "Terevisioon". "Õhtud lõpetan maheda ja mõnusa "Ringvaatega," lisas Härm.

"Mina olen teles ühes laulusaates osalenud ja ühes teleseriaalis mänginud ehk et telemaailm pole mulle täiesti võõras, aga saate juhtimine on minu jaoks küll uus," ütles saatejuht Anne Mari Saks.

Saksa sõnul üritavad nad noorte jaoks kihvte, ägedaid ja aktuaalseid teemasid sisse tuua.

"Mina püüan saadet oma käe järgi juhtida," lisas Härm, kes pole varasematel hooaegadel eetris olnud "Nova" saateid vaadanud ning seetõttu pole kursis, mis varasematel aastatel saates on tehtud. "Püüan ennast usaldada."

Nova saade on nüüdsest eetris laupäeva ja pühapäeva hommikuti ning õhtuti.

"Esimeses saates satume külla karvastele, Lottemaale, tutvume elektritõukeratastega ja saame teada, kuidas nendega sõitma peaks ja veel on igasuguseid põnevaid trenne tulemas, nagu näiteks breiktants, rahvatants, lähme jalkat mängima," loetles Härm.

"Võib olla proovime isegi teivashüpet. Kui tahate näha, mis uuel nädalal on tulemas, minge meie Tiktoki lehele ja Instagrami, kus on väike sissevaade sellesse, milline meie esimene võttepäev välja nägi," ütles Saks.

Kõik senised rubriigid jäävad samuti saatesse alles.

Härmi sõnul on saate toimetamistöö talle päris palju väljakutseid kaasa toonud.

"Kõik algab ju ideest. Proovi aga head ideed leida, kui saadet on tehtud juba mitu aastat, mis on see originaalne idee? Kui oled idee leidnud, siis pead selle kokku leppima, sinna kohale minema, mõtlema, mis küsimusi sa küsid. Seejärel nuputama, kuidas see kõik montaažis kokku panna ja siis näeb saade lõpuks ilmavalgust. Aga kõik see suur töö ei paista ju ekraanilt välja, ja ei peagi paistma," selgitas Härm, kelle sõnul on hea töö tulemas hea saade.

"Saates peaks olema intriigi, mis kõnetaks noori," lisas Härm. "Igavat asja ei jaksa ju keegi vaadata. Ma ise vaatan ka seda, mis mind kõnetab."

Uue hooaja esimene saade on eetris 7. septembril kell 8.45.

"Nova" on ETV2 eetris laupäeviti ja pühapäeviti kell 8.45 ja laupäeva ning pühapäeva õhtuti kohe pärast uudistesaadet "Aktuaalne kaamera".