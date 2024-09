Ruhnus alustas kooliteed üks laps

Ruhnu põhikooli direktor Gätlin Juhken rääkis "Terevisioonis", et viimasel ajal on esimesse klassi lapsi tulnud üle aasta. "Vahepeal oli pea seitsmeaastane paus," märkis ta ning lisas, et järgmine aasta jääb suure tõenäosusega jälle vahele. "Ülejärgmisel aastal tuleb jälle minu laps, siis jääb aasta vahele ja siis peaks lausa kaks last tulema."

Kümnest Ruhnu kooli õpilasest kaks õpib koduõppel. Kaheksast koolimajas õppivast lapsest neli õpib samas klassis. "Meil ei ole nii suurt klassi olnud. Kõige suurem on olnud kolm last, aga neli on nüüd hoopis teine asi," rõõmustas ta.

Direktor rääkis, et Ruhnu põhikoolis algab koolipäev kell üheksa. Kooli tulevad lapsed rattaga, sisejalanõude asemel kantakse villaseid sokke ning päeva alustatakse hommikupudruga. "Hästi positiivne, mõnus ja rahulik on see keskkond. Siia on hästi tore tulla," kirjeldas ta.

Lõunapaus kestab Ruhnu koolis tund aega. "Muidu oli nii, et nad söövad ära, lähevad õue ja juba kutsutakse tagasi. Nüüd nad tulevad lõunapausi lõpus ise tagasi," selgitas Juhken.

Õpetajate puudusega Ruhnus probleeme pole. "Meil ei olnud mitu aastat vaja kedagi leida, meil on kõik ilusti kaetud olnud, aga see aasta oli [vaja]. Minu üllatuseks ei tulnud kandidaate uksest ja aknast kohe: kes ei taha siin, kõige imelisemas kohas töötada? Aga õnnestus leida klassiõpetaja, noor ja hästi tegus. Kuna meil on nüüd algklassides kaks last, oli täpselt see õige. Meil kedagi praegu puudu pole," rääkis ta.