Kohver: mulle meeldis, et Oasis läbi sai

Möödunud teisipäeval kuulutas menukas 90ndate briti rokkansambel Oasis välja comeback-turnee Briti saartel. Kõik 17 kontserti müüdi ühe päevaga välja. Piletisabas seisnud 5miinuse räppar Kohver tahaks oma lapsepõlvelemmiku ära näha, aga samas tõdes, et talle meeldis ilu selle juures, et bänd oli tegevuse lõpetanud.

Oasise comeback-turnee piletid tulid müüki laupäeva, 31. augusti hommikupoolikul Eesti aja järgi kell 11. Kohvril oli selleks puhuks sõpradega arvutifarm püsti pandud. "Neli arvutit inimese kohta. Kõik üritasid piletit saada, aga keegi ei saanud," rääkis Kohver Vikerraadios.

"Nii et ma arvan, et tegelikult Mart Normet valetab meile. Ma ei usu, et tema ka sa sai. Ma reaalselt ei usu seda. Näita mulle seda piletit, Mart," muigas Kohver.

Laupäeva hommikul avastasid paljud ennast virtuaalsest piletisabast, kus nende ees võis oodata üle miljoni inimese, kes soovisid samuti piletit osta. Piletiostule eelregistreerunuid oli hinnanguliselt 14 miljonit. Hilinejad sattusid sabasse, kus tuli oodata piletisabasse saamist. Mõned fännid said ka ootamatu pettumuse osaliseks, kui Ticketmaster nad bot'ideks kuulutas ja sabast välja viskas.

Reedel toimus esimene kolmetunnine eelmüük valitud fännidele, mille järel võis pileteid leida juba järelturult, kus hinnad ulatusid 6000 naelani (7126 eurot). Bänd ise palus fännidel mitte pileteid kallimalt edasi müüa, väites et need piletid tühistatakse ja pileteid tohib edasi müüa ainult ostuhinnaga Ticketmasteri ja Twicketsi keskkonnas.

Laupäeva õhtul kella üheksaks olid kõik piletid, mida oli umbes 1,4 miljonit, välja müüdud, kuid paljusid fänne pahandas piletimüügikeskkonna Ticketmaster nn dünaamiline hinnastamine, mis tõstis algselt 135 naela (160 eurot) maksnud piletite hinnad 350 naela (415 eurot) juurde.

Praeguseks leiab järelturult pileteid, mida müüakse 700–800 naela (831–950 euro) eest. "Ma arvan, et see koliseb alla. Räägitakse, et neid kuupäevi tuleb juurde, tuur venib pikemaks ja läheb ümber maailma," sõnas Kohver.

Kohver loodab pileti kätte saada, kuigi britpop'i legendide kokkutulemine teda üleliia ei rõõmustanud. "Mulle meeldis see ilu, et see on läbi. See mulle meeldis rohkem, kui see, et nad uuesti kokku tulevad. Aga kui see juhtub, siis seda tuleks küll näha. Palju on asju, mis ei meeldi, aga mida tahaks näha," tõdes räppar, kellele vendade Gallagheride ära leppimine üllatus ei olnud.

"Eks oli teada, et mingi hetk lüüakse neid sellise rahapakiga, et nad tulevad kokku. Selleks oli vaja lihtsalt mingit normaalset tähtpäeva ja nüüd see on käes," sõnas Kohver, viidates bändi teise albumi 30. sünnipäevale, mis järgmisel aastal ees ootab.

Esialgsete hinnangute järgi võib ainuüksi piletite müügi käive ulatuda Billboardi andmetel 200 miljoni naelani (237 miljonit eurot). Kui sinna juurde arvestada VIP-piletid ja -paketid, fännikaup, sponsorid ning esitus- ja filmimisõigused, võib summa ulatuda 400 miljoni naelani (475 miljonit eurot). "Sellise summa eest võtaks võib-olla Gameboy Tetrise isegi tagasi bändi," naeris Kohver.

Tuuri väljakuulutamise järel tõusis Oasise kogumik "Time Flies - 1994–2009" briti albumimüügi edetabelis 24. kohalt kolmandale kohale, 1995. aasta album "What's The Story Morning Glory" 41. kohalt neljandale ja 1994. aasta debüüt "Definitely Maybe" 49. kohalt viiendale. Albumid on edetabelis kokku veetnud vastavalt 572, 660 ja 556 nädalat.

Oasise juurde tõi Kohvri positiivne lapsepõlvetrauma. "Mu isa töötas päästjana ja olid mingid hommikud, kus vanemad läksid hästi vara tööle. Niimoodi, et ma kuskil poole seitsmest jäin üksi koju, mind aeti üles ja keerati MTV peale. Tee või vaata midagi senikaua. See oli vist aasta 1997 või 1998, sest kogu aeg käis loo "D'You Know What I Mean" video, kus Oasis esines mingi mahajäetud tehase territooriumil ja helikopterid lendasid üle. Siis ma mõtlesin, et see on kõige ägedam asi üldse ja sealt see kuidagi jäi külge," meenutas Kohver.

Kohver usub, et Oasise fänne on igas vanuses. "Käisime juunis Eric Kammistega Liam Gallagheri kontserdil ja seal oli ikka läbilõige ühiskonnast. Oli küünrapikkuseid ja oli täitsa halli peaga vendi ka. Täitsa hämmastav, et nii staažikas bänd saab nii relevantne olla," leidis Kohver.