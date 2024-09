Retsept | Koduseks võiteoks on vaja vaid mikserit ja rõõska koort

Toidublogija sõnas, et kuigi ta ostab enamasti võid poest, on siiski hea teada, kuidas seda ise valmistada. "Juhuks kui on vaja ja kodus on rõõsk koor olemas, saab sellest väga lihtsasti ka ise võid teha. See on tõesti väga puhta ja mõnusa maitsega ja sinna saab maitsevõi tegemiseks ürte ja maitseaineid ise sisse panna," rääkis ta.

Lisaks rõõsale koorele on vaja mikserit. "Rõõsk koor kaussi ja mikserdad selle läbi. Tuleb ilus vahukoor ja mikserdad edasi. Ühel hetkel eraldub võipiim ehk pett. See ei ole päris see sama hapendatud pett, mida poes müüakse, aga seda ei tasu ära visata, sest selles on väga palju valku, vitamiine, mineraalaineid," loetles ta.

Kui koor muutub kollaseks teraliseks massiks, ongi või valmis. Seejärel tuleb pett välja kurnata. Toidublogija sõnul sobib pett hästi näiteks smuutisse ja pannkoogitaignasse.

Selleks, et või maitse oleks puhtam ja see säiliks kauem, soovitab Rebane seda paar korda veekausis pesta. "Ei tasu karta, et või vee sees ära lahustub või kaduma läheb," lisas ta.

Kes tahab kodust võid küpsetamiseks kasutada, võib pestud või jätta selliseks, nagu see on. Kui on aga soov seda näiteks leivale määrida, võib sellesse pärast pesemist ürte ja soola lisada.

Läbipestud või säilib külmkapis umbes nädala.