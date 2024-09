Silvia Ilves: ei oleks iial osanud arvata, et saan nii ilusa naeratuse

Eestis ja maailmas laiemalt on muutunud väga populaarseks käia iluoperatsioonidel Türgis. Uhiuued hambad saanud tšellist Silvia Ilves on oma kogemusega rahul ja Eestis sama protseduuri teha ei kaalunud. Terviseameti sõnul tuleks kolmandas riikides protseduuridel käies hoolega läbi mõelda, mida teha siis, kui tekivad tüsistused.

Ilvesel oli mureks valehambumus, mis on värskelt pandud uute hammastega paranenud. "Kuna mul tuleb sügisel raamat, siis ma vaatasin oma päevikuid, mida ma kümnendast eluaastast saadik kirjutasin, ja kui ma olin 13-aastane tegin joonistuse oma hammastest ja sissekande, kuidas mu emal ja isal ei olnud raha, 20 000 krooni, et mu hambad korda teha. Breketid ja muu, mis 13-aastasel vaja on. Mäletan, et ma oli nii õnnetu selle üle," meenutas Ilves.

"See ongi väga kallis projekt ja minu vanemad ei saanud lubada seda. Loogiline ka, kui peres on kuus last. Ja nüüd sain 31-aastasena peaaegu terve elu kestnud murele lahenduse," toonitas Ilves.

Kui Ilvese valehambumust hinnati, siis talle öeldi, et ta hambad peaks kruvidega veel ettepoole tooma. "Mina ütlesin ei, ma ei taha, ma kardan selliseid operatsioone ja nüüd ongi nii suured mured lahendatud. Ei pea kruvidega enam lõuga ette tooma, see oli mul kunagi hästi suur hirm. Ma ei oleks iial osanud arvata, et ma saan nii ilusa naeratuse," naeris Ilves.

Ilvesel vahetati välja 24 hammast, tagapool on vanad hambad. "Mälestuseks, et need on õudsed. Peangi hambaarsti juurde minema, et need korda teha," naeris Ilves.

Eestis protseduuri tegemist Ilves ei kaalunud. Ilvese sõbranna, kellel on mitmeid kogemusi ebaõnnestunud iluprotseduuridega, rääkis Ilvesele, kuidas Eestis tehtud vigu käiakse Türgis parandamas.

"Türgis on ka nii palju odavam. Minu hambad läksid maksma 7000 eurot ja need tehti kuue päevaga, ekstra kiiresti. See oli ka minu ainus puhkus sel suvel, ei olnud tšellot ega lapsi kaasas. Aga meil oli oli kliinikuga ka koostöö. Lasin neil pildistada, rääkisin kaameraga oma kogemusest ja miks mul neid uusi hambaid nii vaja on," selgitas Ilves.

"Kui mõelda, et Istanbulis elab üle 15 miljoni inimese, siis muidugi on seal palju suurem kogemuste pagas ja palju suurem klientuur." Ilvese sõnul tunneb ta uute hammastega ennast artistina laval hoopis teistmoodi. "Aga ma olen ka tohutu maiasmokk," tõdes muusik.

Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhi Külli Friedemanni sõnul tuleb kolmandatesse riikidesse tervishoiuteenuseid kasutama minnes arvestada sellega, et iga kord ei pruugi õnnestuda.

"Neid riske, mis sellele järgnevad, tuleb menetleda asukohariigis ja tuleb arvestada, kas selleks on ka ressursid olemas, et tagajärgedega tegeleda. Või siis tuleb tagajärgede likvideerimisega tegeleda Eestis, mis tähendab kindlasti lisakulutusi," selgitas Friedemann.

"Kindlasti on Türgis ka arste, kes on väga tasemel ja kellega probleeme ei ole, aga alati tasub tervishoiuteenuste ostmisel kaaluda riske ja hinnata, kas ka tüsistute korral pakutakse abi. Need probleemid kipuvad jääma inimese enda kanda," hoiatas Friedemann.

Friedemann tõi välja, et ühe tervishoiuteenuste vahendajafirma kohta on ka riiklik järelvalvemenetlus algatatud. "Firmadega tasub ka läbi rääkida, et kas firma on toeks ka tüsistuste korral, milline on juriidiline kaitse, kas on võimalik kindlustusega kaitset võtta," lisas ta.

Ilves sai enda protseduuriga kaasa 20-aastase garantii. "Kui midagi peaks juhtuma, siis lähen teen need Türgis korda."

Enda protseduuriga on Ilves niivõrd rahul, et kahetseb, et kõiki hambaid ära ei vahetanud. "Mulle teeb mu enda tagumine hammas haiget. Mul on selline tunne, et lähen Türki tagasi ja lasen need neli hammast ka veel ära teha," ütles Ilves ning lisas, et uute hammastega paranes ka ta diktsioon.