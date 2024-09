Indrek Lepik: Taylor Swift ei ole ainult liberaalide popstaar

Esmaspäeva õhtul võib ETV eetris näha Välisilma dokumentaalfilmi "Taylor Swifti Ameerika". Ajakirjanik Indrek Lepiku sõnul ei ole popstaarist välispoliitika konteksti rääkimises midagi imelikku, arvestades, milliseid summasid Swift viimaste aastate jooksul kokku on ajanud. "Me mõõdame neid summasid miljardites, mitte sadades miljonites," sõnas Lepik.

"Sellest kontekstis on tal reaalne majanduslik mõju, reaalne poliitiline mõju ja seekaudu tegelikult ka välispoliitiline mõju, sest see, mis juhtub Ameerikas mõjutab tegelikult kõiki meid ka siin Eestis," lisas Lepik, kes ise ennast swiftie'ks siiski ei pea.

Lepik tõi välja, et Swfiti Euroopa turnee kontsertidel, mis toimusid Ühendriikidega võrreldes väiksemates majandustes, oli ökonomistide hinnangul positiivne mõju SKT-le, mis on mõõdetav vähemalt murdosa protsentides. "Sellega käib kaasas majutus, toitlustus, turism. Kui ta esineb näiteks Rootsis, siis mõistagi ei lähe sinna inimesed ainult Stockholmist."

"See mass, mille ta suudab ühte kohta kokku tuua, on ikkagi metsik. Rääkimata muidugi otsesest töö andmisest inimestele, kes seda kontserti korraldavad. See masinavärk, mis tema ümber töötab, annab võõrustajariigile majandusele reaalse makrotasemel mõõdetava mõju," sõnas Lepik.

Swifiti toetajaskonna laiapõhjalisus ja arvukus annab talle lisaks majanduslikule ka poliitilise mõju. "Tuleb tõele au anda, et eesootavate valimiste eel ei ole ta ametlikku seisukohta võtnud, et hääletage Kamala Harrise poolt, küll aga on ta võtnud sõnu naisi puudutavate poliitiliste küsimuste üle. Nendel valimistel on üheks keskseks küsimuseks naiste abordiõigus ja olgugi, et Swift ise nimetab ennast kristlaseks ja tema enda taust on Ameerika mõttes tsentris, siis hoiakud naiste õiguste küsimustes toetavad poliitilisi seisukohti, mida demokraadid esindavad," selgitas Lepik.

"Küsimus ongi selles, kas tema üleskutse toob inimesed valima ja seekaudu ka demokraatide toetust üleriigiliselt presidendivalimiste kontekstis tõstab," lisas ta.

Lepiku hinnangul hoidub Swift üleskutsetest konkreetse kandidaadi poolt hääletada, sest ta ei ole ainult liberaalide popstaar. "Tema karjäär sai ju alguse kantrilauljana ja kantri seostub mõistagi USA punase ehk vabariikliku sisemaaga. Seekaudu on tema toetajabaas palju laiem kui ida- või lääneranniku noored. Jah, keskmine swfitie on alla 40 aasta vana, aga tema fännid on mingis mõttes läbilõige tervest Ameerika ühiskonnast," märkis Lepik.

"Kui su tuuride ja albumimüügi käive ületab miljardit dollarit, siis sa kindlasti mõtled, keda sa hakkad välistama ja keda ei hakka. Seetõttu ta ka väga valib, kuidas ennast poliitilises mõttes positsioneerib, mida ütleb ja mida ütlemata jätab," toonitas Lepik.

Swifti üleskutse järel end valima registreerima, kasvas tunni ajal jooksul registreeritute arv üle tuhande protsendi. Kui Swift kutsub inimesi valima ja oma õiguste eest seisma, siis Lepiku sõnul ei pea olema politoloog, et mõista, mis need õigused ja poliitiline positsioon on, mida valija kaitsma peab.

"Kui ühel pool on Trump ja J.D. Vance, kes ütleb põhimõtteliselt, nagu Eestiski mõni poliitiline jõud, et lastetud naised on ühiskondlikult kahjulik element, siis ilmselgelt teine pool vastandub sellele. Eks lõplikku tulemust näeme novembri, aga tema üleskutsetel on kindlasti mõju," rääkis Lepik.

Augustkuus jagas Donald Trump enda ühismeedia kontodel pilte Taylor Swiftist, kellel peas MAGA-müts. "Selle peale pidi Swifti enda meeskond välja tulema ja ütlema, et see pole päris asi. Fotosid on saadud võltsida vähemalt poolt sajandit, Nõukogude Liidus võltsiti niisamuti fotosid, Stalini kõrvalt kadusid ära kaasvõitlejad, kes enam soosingus ei olnud, aga tänapäeval on võltsinguid tehisintellekti abiga nii palju lihtsam ja kiirem toota," tõi Lepik välja.

Samas ei karda lepik, et poliitiline heitlus üle Swifti pea kasvaks. "Ta on liiga osav artist ja ärinaine selle jaoks, et lasta ennast ära kasutada. Ma arvan, et kuna tegu on noore naisega, siis võib-olla alahindame seda, milline on tema enda agentsus selles kõiges on. Pigem dikteerib tema seda pilti rohkem kui poliitikud, kes teda enda poolele üritavad saada," tõdes Lepik.