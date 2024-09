Galerii: "Osoon" pühendab uue hooaja avasaate mesilastele

Sügise avasaates võtavad Kristo Elias ja Sander Loite luubi alla mesilaste elu: kes on need väikesed töökad tegelased, ainsad putukad maailmas, kes toodavad inimesele söödavat toitu?

"Suvi möödus meil väga hästi, kõvakettad on meil paksult materjali täis," rääkis "Osooni" üks saatejuht Kristo Elias saates "R2 Hommik!".

Hooaja esimene saade keskendub "Osooni" teise saatejuhi Sander Loite sõnul neile, kes eeskätt hoolitsevad selle eest, et meie toidulaud oleks rikkam. "Need on mesilased, kes on väga tähtsad tolmeldajad teiste tolmeldajate seas."

Eliase sõnul läksid nad mai alguses ühe väga ägeda mesiniku juurde ja rentisid temalt suveks ühe mesitaru, mille eest hoolitseda.

"Tema käest saime näpunäiteid ja hakkasime algusest pihta," kommenteeris Loite. "Liginesime tarule suurte maskide ja asjadega, mesinik ise oli paljajalu ja T-särgi väel ning kõhistas naerda. Mesinik ise rahustas meid, et need esimese põlvkonna mesilased on flegmad ja ega te neile esialgu väga suurt huvi ei pakugi, et nad peaks teid ründama. Mesilased on suve algul korjel, tegusevad õite peal ja neid inimene ei huvita."

Eliase ja Loite eesmärk oli mitte lasta mesilassülemil ära lennata ega surma saada. "Ärge tapke kuningannat," lisas Loite.

Suve lõpus aga, kui mesilastel on juba midagi kaotada, lähevad nad vihaseks. "Vastu sügist läheb mesilastel meel tusaseks, sest neil väheneb tarus keskmine söögimahu hulk, mis iga mesilane päevas saab ja siis tuleb mett kaitsta võimalike ründajate ehk selliste kollide nagu inimene eest. See on ju mesilaste kraam, mida inimene tahab nüüd ära võtta ja nad väga hea meelega tahaksid oma odad meisse sisse lüüa," selgitas Loite.

Loite sõnul on mesilaste jaoks tarust mee võtmine vargus.

Mesiniku töö on mõnes mõttes imelik. "Ta nagu tegeleb loomapidamisega mõnes mõttes, aga ega ta eriti midagi teha ei saa, kui ainult mesilasi toetada, et ta loomad oleks elus ja teeksid oma tööd ning et neil oleks piisavalt süüa, kui nad oma tööd teevad, aga mesilased ikka ise lähevad õitele, " lisas Elias.

"Mina eriti aru ei saanud, kas ma teen midagi õigesti või mitte," muheles Loite. "Mesiniku töö on näiteks aidata, kui mesilastel on hügieeniga probleeme ja mõni kärjeserv on jäänud puhastamata, siis mesinik puhastab neid servi, kust vahakiht on üle," selgitas Loite mesiniku igapäevatööd.

"Me iga natukese aja tagant kontrollisime, kas on vaja midagi juurde lisada või ümber tõsta," lisas Elias.

Saate jaoks uuris Elias ka, kui palju Eestis üldse mesilasi on. "Kodumesilane on üks liik, aga looduslikke mesilasi on Eestis 286 liiki. Lisaks 29 liiki kimalasi. Nad kõik tegelevad meie looduses tolmeldamisega. Kui meil mesilasi poleks, siis ei oleks meil ka õiteilu."

Loite tegeles mesilaste haigustega.

Vastu sügist, kui taru on mesilasi täis ja toitu jääb vähemaks, sest looduses ei ole enam sellist õitemerd, siis kuninganna peigmehed ehk leskmesilased aetakse tarust välja. "Ma sattusin just sel päeval taru juurde, kui neid leskmesilasi välja peksti. Töömesilased sõna otseses mõttes tirisid neid leskmesilasi natist tarust välja. Mõtlesin siis, et no näed, looduses ei ole mitte mingit muiduleivasöömist," kommenteeris Loite.

Saate autorid on Kristo Elias ja Sander Loite, toimetaja Marit Valk, režissöör Keiti Väliste, produtsent Heiki Sepp.

"Osoon" on ETV eetris esmaspäeviti kell 20.30.