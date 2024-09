Teadussaate "Rakett 69" juubelihooaeg ootab osalejaid

Ka sel hooajal pääseb põhivõistlusele 12 noort. "Kel vähegi soov uusi teadmisi ja kogemusi omandada – kandideerige kindlasti!" soovitas füüsik ja "Rakett 69" saatejuht Aigar Vaigu. "Ei tasu karta, et ei saada hakkama või mõned valemid pole meeles. Kõik osalejad saavad tõeliselt meeldejääva elamuse kogu eluks, mis inspireerib ja uute kõrguste jaoks teadmisjanu suurendab."

"Eestis on väga palju noori, kelles on juba varakult tärganud suur huvi teadusmaailma vastu," ütles Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma. "Neis on hulgaliselt sisemist särtsu, et teada saada, kuidas asjad toimivad ja soov neid veelgi paremini toimima panna ning end ümbritsevat maailma muuta. "Rakett 69" teadussaatega anname teadushuvilistele noortele võimaluse astuda klassiruumist välja, oma teadmised proovile panna ja mõelda loominguliselt, et lahendada saates algul võimatuna näivaid, kuid päriselust inspireeritud probleeme. Loodan, et saates osalemine annab meie tulevikutegijatele ainult hoogu juurde, et sel põneval teel jätkata ja ühel päeval tõeliselt maailma muuta."

Selgi aastal ootavad osalejaid lisaks 15 000 euro suurusele peaauhinnale mitmed eriauhinnad – tüdrukute tehnoloogiakool HK Unicorn Squad paneb välja 6000-eurosed preemiad nii silmapaistvaimale raketlasele kui ka parimale tüdrukule. Võistluse kolm parimat saavad õppima asuda Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli või Tallinna Ülikooli vabalt valitud erialale.

15–21-aastased noored saavad saatesse registreeruda kuni 30. septembrini saate veebilehel. Eelvoorud leiavad aset 5.–7. oktoobril.

"Rakett 69" saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti Teadusagentuuri ja produktsioonifirma Vesilind koostöös. Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu kaasrahastusel. Teadusvõistlus alustas ETV ekraanil esmakordselt 2011. aastal. Kõik senised 14 hooaega on leitavad Jupiterist.