Uljana Kuzmina ja poeg Lev: õpime eesti keelt armastusega

Teleajakirjanik Uljana Kuzmina rääkis "Terevisioonis", et tema poeg Lev läheb eestikeelse kooli 1. klassi, sest soovib, et pojal oleks täiskasvanueas kergem kui temal omal ajal. Kuzmina sõnul on kõige tähtsam keele õppimisele armastusega läheneda ning koolilt ootab ta eelkõige südamlikkust.

"Pidu oli meil eile, aga täna on päris esimene koolipäev," ütles teleajakirjanik Uljana Kuzmina, kelle poeg Lev alustab kooliteed Laagri Koolis.

Kuzmina ise õppis koolis eesti keelt teise keelena. "Välted olid kõige raskemad. Koolis mul eesti keele õppimisega absoluutselt mitte mingeid raskusi ei olnud. Raske oli siis, kui ma hakkasin päriselt eestlastega rääkima, sest kooli ja õpikute eesti keel ning päriselu eesti keel olid täiesti erinevad asjad," meenutas Kuzmina oma eesti keele õppimise algust.

Ta soovis oma pojale eesti keelele üleminekut kergemaks teha ning panna ta juba 1. klassist eestikeelsesse kooli. "Mul oli see mõte juba ammu enne seda, kui valitsus midagi otsustas, sest mina ei tahaks, et lapsel oleks täiskasvanueas sama raske kui minul."

"Lapsel olid ka vahepeal küsimused, et aga miks ma pean eesti keelt õppima," selgitas Kuzmina. "Ja siis oli väga tähtis selgitada, et see on meie riigi keel. See on riik, kus me elame ja mida me armastame. Keele õppimisel armastusega lähenemine on kõige-kõige tähtsam ja laps võttis selle suhtumise üle."

Kuzmina ütles, et kui poeg Lev vene lastega mängides märkab mõnda eesti last, siis ta kohe läheb juurde ja võtab mängu, sest ta tunneb, et ta oskab seda keelt ja tahab suhelda.

"Ma tahan kooli minna, tahan saada sõpru," lisas Lev, kel enda sõnul pole koolimineku ees mitte ühtegi hirmu.

Kuzmina sõnul on tal mõned sisemised hirmud. "Mõtlen, kas ta saab piisavalt kiiresti ja hästi aru, sest lugeda ta oskab väga hästi, aga üks asi on lugeda ja teine asi on aru saada. Minu põhiline ülesanne ongi praegu, et me õpime aru saama, mis õpikus on kirjas."

Koolilt ootab Kuzmina südamlikkust. "Vene peredele on raske see algus, sest me veel ei kujuta ette, kuidas hakkab toimima 1. klass täiesti eesti keeles. Aga meil on väga kindlameelne õpetaja ja kui ma vaatan tema silmadesse, siis ma saan aru, et ma ei pea üldse muretsema."