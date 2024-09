Eesti koolinoored kogesid kaaluta olekut: see oli täielik šokk

Eesti koolinoorte kosmosekonkursi kümme parimat võistlejat said pärast pool aastat kestnud treeninguid kogeda Prantsusmaal kaaluta oleku lendu.

"Tunne oli väga võimas. See oli täielik šokk, seda ei saa kirjeldada," ütles estronaut Rasmus Kolts "Terevisioonis". "Lõpuks saime käppa, kuidas kaaluta olekus liikuda ja mida teha."

"Kui esimest korda Marsi gravitatsiooni kogesin, siis tundsin, kuidas kogu raskus läks ära, tõusin üles ja see tunne oli täiesti kirjeldamatu," selgitas estronaut Elisabeth Jõgi. "Algul oli kaaluta olekut planeeritud 15 korda, aga meie tungivatele palvetele tuldi vastu ja tehti veel 16. kord ka."

Koltsi ja Jõgi sõnul neil süda pahaks ei läinud, mistõttu neil on lootust tulevikus ka astronaudiks saada.

Jõgi arvates võiks selle eesmärgiks võtta küll, et päris kosmosesse minna. "Meiega oli kaasas päris astronaut, kes on kolm korda kosmoses käinud, ta rääkis meile oma kosmosekogemusest ning saime temaga pilti ka teha," lisas Jõgi.

Kosmoseprojekti koolinoored Prantsusmaal kaaluta olekus Autor/allikas: ERR kuvatõmmis

Kolts ja Jõgi valiti välja ligi 200 noore hulgast, kes soovisid kaaluta olekut proovida. "Meie olime esimesed noored, kes seda said kogeda," rõõmustas Kolts.

Praeguseks on see projekt küll läbi saanud, aga nii Kolts kui Jõgi käivad oma kogemusest koolis teistele õpilastele rääkimas, et noori kosmose vastu huvi tundma innustada.

"Räägime noortele, milline see kogemus oli," ütles Jõgi. "Nii äge on eeskuju olla."

Projektiks ettevalmistus käis pool aastat. "Meile tehti füüsilisi katseid, isiksuseteste ja kutseoskusteste, saime enda kohta väga palju huvitavat infot teada," ütles Kolts.

Kosmoseprojekti koolinoored Prantsusmaal kaaluta olekus Autor/allikas: ERR kuvatõmmis

Testid, et sellesse kosmoseprojekti pääseda, olid Jõgi sõnul suhteliselt rasked. "135 küsimust oli vaja 32 minuti jooksul ära vastata, 25 küsimust olid ainult matemaatika ülesanded, mida oli kaheksa minutiga vaja teha," tõi Jõgi näite.

"Astronaut peab uudishimulik olema, juhiomadused peavad olema ning pead oskama ka meeskonnatööd teha," selgitas Kolts.

"Mul isa ütles, et tule vaata, Ringvaates räägitakse koolinoorte kosmoseprojektist, mind hakkas see huvitama ja mõtlesin, et äkki saangi sinna," kommenteeris Kolts, kuidas ta sellesse projekti kandideerimise mõttele tuli.