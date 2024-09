ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rudolf Allaberdile

3. augustil oleks 85-aastaseks saanud näitleja ja lavastaja Rudolf Allabert. Selle puhul pühendab ETV2 oma pühapäevase teemaõhtu just talle.

19.40 "Imet tabamas. Rudolf Allabert" (1981)

Kuuleme näitleja mõtteid elust ja teatrist, filmist ning pedagoogitööst. Lisaks katkendeid etendustest ja filmidest. Sõna ütlevad sekka Kaljo Kiisk, Luule Komissarov ja Kalju Komissarov.

Saatejuht Margus Tuuling. Režissöör Norma Jõekalda, toimetaja Anne Tuuling.

20.35 "Kaadris. Tuulte pesa" (2012)

"Kaadris" meenutavad mängufilmi "Tuulte pesa" valmimimist osatäitjad Rudolf Allabert, Evald Aavik ja Tõnu Kark, peaoperaator Arvo Iho, helirežissöör Enn Säde ning toimetaja Ilmar Taska. Kommentaar filmikriitik Jaan Ruusilt.

Näeme haruldasi võtteplatsifotosid ja filmi lõplikust versioonist välja jäänud kaadreid. 1978. aastal jäädvustatud intervjuus kõneleb ka filmi lavastaja Olav Neuland.

Autor ja toimetaja Jaak Lõhmus, režissöör Märten Vaher, produtsendid Ruth Heinmaa ning Ingrid Nõmmik.



20.55 "Tuulte pesa" (1979)

Olav Neulandi debüütmängufilmi tegevus algab 1945. aasta sügisel, ajal pärast teise maailmasõja lõppu, mida ilmestasid teravad sotsiaalsed konfliktid ja maailmavaatelised kokkupõrked. Filmi peategelane on üksildase metsatalu peremees Jüri Piir, kelle poeg ei ole sõjast tagasi tulnud. Piir peab oma talu koos naise ja pojatütrega. Metsas on metsavennad. Nõukogude võimu esindajad nõuavad talumeestelt riigile vilja. Eesti talu on 1940. aastate teisel poolel tõesti kui tuulte pesa.

Filmi stsenaristid on leedulased Grigori Kanovičius ja Isakas Fridbergas. Režissöör Olav Neuland, operaator Arvo Iho, helilooja Lepo Sumera.

Osades Rudolf Allabert, Nelli Taar, Anne Maasik, Evald Aavik, Tõnu Kark, Vaino Vahing, Ain Lutsepp, Indrek Korb jt. Film on digitaliseeritud ja ennistatud.

22.30 "Isa Nikodemus" (1990)

Telelavastus Eduard Bornhöhe jutustuse "Raha narrid" ainetel. Nimiosas Rudolf Allabert, teistes osades Kärt Tomingas, Jaan Tätte, Luule Komissarov ja Malle Pärn, Margot Sepp, Enar Tarmo, Raul Kalep, Andrus Jõhvik, Raivo Tenno, Priit Kase, Rasmus Kuuspuu, Martti Michelson, Paul Küppar, Helmut Malm.

Lavastas Andres Trei. Režissöör Margot Sepp.



00.55 "Öised lood. Surnulill õitseb" (1993)

Osades Marika Korolev, Rudolf Allabert, Andres Puustusmaa, Anu Lamp, Viire Valdma, Jüri Karindi, Tõnu Mikk, Kalju Orro.

Lavastaja Kalev Lepik, helilooja Mati Kuulberg, kunstnik Sirje Merima, operaatorid Peeter Tungal ja Tarmo Korol, toimetaja Maile Hiiet.

01.25 "Lennud. Lavakunstikooli II lend (1961-1965)" (1992)

Oma kooliajast räägivad lavakunstikateedri II lennu lõpetanud Iivi Lepik, Marje Metsur, Liina Orlova, Luule Komissarov, Rudolf Allabert jt.

Saate autorid Reet Neimar ja Anne Tuuling, režissöör Tiia Prous.