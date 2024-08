Muinastulede öö eestvedaja: meremees tunneb ranniku lähedal lootust ja turvatunnet

Alates 1992. aastast on Eestis augustikuu viimasel laupäeval muinastulede ööd peetud. Traditsiooni eesmärk on meenutada ajaloolisi mereäärseid märgutulesid ehk iilastulesid. Sel aastal meenutatakse muinastulede ööl ka neid, kes pidid 1944. aastal mööda merd läände põgenema.

15 aastat muinastulede ööd vedanud Mairold Vaik märkis laupäeva hommikul, et õhtuks on registreeritud 150 lõket. "Nendest kuskil 70–80 on avalikud lõkked. Avalike lõkete osakaal on järjest kasvanud, aga eralõkete osakaal on vähenenud. See ei tähenda, et lõkkeid mere ääres selle võrra vähem oleks. Kui me õhtul mere äärde lähme, siis me näeme, et neid tuleb järjest rohkem ja rohkem," rääkis ta.

Vaik tõi välja, et muinastulede öö tähistamine on väga populaarne nii Saare- kui ka Hiiumaal. See aga ei tähenda, et mandril midagi ei toimu. "On kogukondi, kus inimesed tulevad ja tahavad koos olla ning mere ääres aega veeta. Samamoodi on ka sisemaal palju lõkkeüritusi. Põhimõtteliselt võid ükskõik kuhu mere äärde minna, mõnda lõket ikka näed. Võid ka enda oma põlema panna," sõnas ta.

Meremeheks õppinud Vaik teab, kui oluline võimalus pimedas tulede järgi sõita. "Olgugi et kaasaegsetel laevadel on GPS-id ja aparatuurid, on oma silm ikkagi kuningas. Kui sa udus sõidad ja mitte midagi ei näe ning siis näed poituld või sihitulesid, on iga kord ahhaa moment – ma tean, kuhu ma lähen, ja ma tunnen ennast hästi turvaliselt," jagas Vaik oma kogemust.

Vaik usub, et ka 80 aastat tagasi Eestist lahkunud paadipõgenikud said mandrilt süüdatud tulest jõudu. "Ilmselt ka paadipõgenikud, kes 80 aastat tagasi pimedas ja tormides nii Rootsi kui ka Saksamaale põgenesid, nende jaoks oli ka oluline teada, et rand on lähedal," arutles ta. "See lootus ja turvatunne, mis meremehel ranniku lähedal tekib, on hea tunne."

Küll aga ei ole Eesti ainus koht, kus muinastulede öö lõkked süttivad. "Kõige kaugem koht sel aastal on USA. Kohalikud eestlased tulevad kokku ja on mõtetes Läänemere ja Eestiga," sõnas Vaik ja lisas, et aegade jooksul on lõke süüdatud ka näiteks Lõuna-Ameerikas, Austraalias, Itaalias ja Türgis.