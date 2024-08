Uus telehooaeg toob vaatajateni uued sarjad

"Tõeline armastus"

Alates 27. augustist teisipäeviti ETV-s

Briti draamasari sõpruse ja armastuse tähendus elukaare teises pooles. Peategelasteks on 70. eluaastates seltskond, mis saab üle paljude aastate taas sõbra matustel kokku. Algselt naljatledes sündinud vestluse käigus tehakse kokkulepe, et kui kedagi neist ootab piinarikas surm raske haiguse tõttu, siis aitavad nad üksteisel lahkuda. Sündmused võtavad ootamatu pöörde, kui see aeg jõuabki kätte.

"Tõelise armastuse" taga seisavad mitmete edukate sarjade loojad, näitlejatena teevad kaasa Lindsay Duncan, Clarke Peters, Sue Johnston, Phil Davis, Peter Egan jpt.

Kõik osad on vaadatavad Jupiteris.

"Pikk vari"

Alates 1. septembrist pühapäeviti kell 21.40 ETV-s

"Pikk vari" Autor/allikas: pressimaterjal

Tõsielul põhinev Briti krimisari räägib kurikuulsa sarimõrvari Peter Sutcliffe'i ehk Yorkshire'i Rappija loo, mis muutis jäädavalt seda, kuidas Suurbritannia politsei mõrvajuhtumeid menetleb ja meediaga suhtleb. Viie aasta jooksul võttis Peter Sutcliffe 13 inimese elu ja ründas veel paljusid. "Pikk vari" ei ole ainult sarimõrtsukast, vaid ühest ajastust ning pikast ja keerulisest uurimistest, millesse olid kaasatud tuhanded politseinikud.

Sarjas teeb kaasa hulk eestlastelegi tuttavaid näitlejaid, sh Toby Keith, Jack Deam, Daniel May jt.

Jupiteris näeb sarja täies mahus alates 1. septembrist.

"Must orb. Kajad"

Alates 2. septembrist Jupiteris

Inimeste kloonimise temaatikat lahkava ulmesarja "Must orb" põhjal valminud jätkuloo "Kajad" tegevus on kandunud tulevikku. Peategelasteks on mõneti sarnase saatusega naised, kelle eluteed ristuvad. Neil tuleb ette võtta põnev ja ohtlik seiklus, et selgitada välja, kes nad on ja kust on nad pärit.

Peaosades on Krysten Ritter, Keeley Hawes, Amanda Fix ja Avan Jogia.

"Kutsuge ämmaemand"

Uus hooaeg alates 2. septembrist argipäeviti kell 17.35 ETV-s

"Kutsuge ämmaemand" Autor/allikas: pressimaterjal

ETV-s ka suvel näidatud "Kutsuge ämmaemand" jätkub uue, 13. hooajaga, mis käivitub 1969. aasta kevadega. Nonnatuse majja saabub neli uut õde, mis paneb maja taas kihama. Esimesed tuleristsed saadakse kahe keerulise sünnitusega: koduse pantvangidraamaga ja raske ajukahjustusega sünnitajaga.

Jupiteris on hetkel vaadatavad sarja 11. ja 12. hooaeg.

"Babülon-Berliin"

Uus hooaeg alates 4. septembrist kolmapäeviti kell 22 ETV2-s

Suurejoonelise ajastudraama "Babülon-Berliin" kauaoodatud neljas hooaeg jõuab ETV2 ekraanile. Sari käivitub 1930-1931 aastavahetusega, kui rünnakrühm (SA) Berliinis korraldab meeleavalduse, mille käigus hävitatakse juudi soost omanike ärisid.

Jupiterist saab alates 4. septembrist vaadata ka sarja kolme esimest hooaega

"Kuld"

Alates 6. septembrist reedeti kell 21.40 ETV-s

"Kuld" Autor/allikas: pressimaterjal

ETV krimireedesse lisandub 6. septembril uus põnevussari "Kuld", mis on on inspireeritud 1983. aasta Brink's-Mat röövist ja sellele järgnevast. 1983. aasta 26. novembril röövis kuus relvastatud meest lennuvälja laohoonet, lootes leida sealt sularaha. Nende üllatuseks sattusid nad kullakangide peale, mille koguväärtuseks hinnati 26 miljonit naela. Kuna tegemist oli pisisulidega, ei osanud nad selle kullalaadungiga midagi peale hakata. Haaravas loos saab kõrvuti jälgida sündmuseid nii röövlite, edasimüüjate kui ka uurijate vaatevinklist, kel igaühel oma eesmärk saavutada.

"Kuld" toob vaatajateni tippnäitlejad, sh teevad sarjas kaasa Hugh Bonneville, Dominic Cooper, Charlotte Spencer, Sean Harris, Jack Lowden ja Tom Cullen.

Jupiteris näeb sarja täies mahus alates 6. septembrist.

Uue hooajaga naasevad vaatajate ette veel "Sissi", "Isa Brown" ja "Betty diagnoosid". Eksklusiivselt Jupiteri valikusse on lisandumas sarja "Jälgija" uus hooaeg. Taasvaatamiseks pakub ETV komöödiasarja "Minu pere" ja alates 2. septembrist aegumatut draamasarja "Südameasi".