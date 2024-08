Vertikaalse biskviidiga tort sobib väga hästi esimese koolipäeva pidulauale

"Kõrvitsabiskviit on tehtud kõrvitsapüreest, munadest ja jahust. Kõrvits on niivõrd maheda maitsega, et ta ei anna tordile kõrvitsa maitset juurde, küll aga annab ilusa kollase värvi," ütles toidublogija Paula Särekanno.

Kui muidu pannakse biskviidikihid horisontaalselt, siis vertikaalse tordiga on Särekanno sõnul see tore, et kui vahel biskviit ei taha ahjus eriti kerkida, siis võtame selle pinge maha, et biskviit peab alati õhuline ja kohev olema, sest vertikaalse tordi puhul sobib igasugune biskviit.

Särekanno sõnul tuleb biskviit kolmeks ribaks lõigata ning seejärel võikreem peale määrida. "Mina teen võikreemi nii, et panen pool toorjuustu ja pool võid, siis see on natuke vähem rammus," ütles ta.

Vertikaalse biskviidiga tordi rulli keeramine Autor/allikas: ERR

"Siis hakkame torti laiemaks ehitama. Määrime taldrikule püsti asetatud rulli liitekohale veidi võikreemi, et rullid omavahel koos püsiksid ja lisame järgmise rulli. Järgmise biskviidiriba lisamiseks peab biskviidi õrnalt käte vahele võtma ning siis ümber eelmise püsti pandud rulli keerama," juhendas Särekanno.

"Võikreem liimib need püsti asetatud rullid omavahel kokku. Lõpuks määrime kõik tordi küljed võikreemiga ühtlaselt kokku," õpetas Särekanno.

See väike tort on mõeldud kuuele kuni kaheksale inimesele. "Kui tahta suuremat torti, siis peaks tegema kaks biskviiti ja kerima rohkem kihte ümber."

Kohupiimakreeme ja vahukoorekreeme selle tordi sisse panna ei saa, sest need hakkavad voolama. Kreem peab olema tugev, mis püsib. "Kõige olulisem ongi see, et enne kui me hakkame kreemi biskviidipõhjale panema, oleme biskviidi ära jahutanud. Kreem peaks ka olema külm ehk värskelt külmkapist võetud."

Võikreemiga kaetud tordile võib kaunistuseks peale panna marju.