"Vereta jahi" fotokonkursi võitis Richard Viidalepp fotoga haigutavast ilvesest

"Vereta jahi" žürii valis seekordse fotojahi võitjaks Richard Viidalepa foto justkui demonstratiivselt sääserünnaku peale haigutavast ilvesest. "Tegelikult ta siiski haigutab. Seda, et pildile on jäänud ka sääsk, nägin alles pildifaile arvutis avades," kirjeldab Viidalepp foto saamise lugu.

Žüriis pilte hinnanud Riigimetsa Majandamise Keskuse kliendikanalite spetsialist Kaidi Jõesalu tõdes, et tegemist oli kahtlemata parima tabamusega. "Ilves on ju väga tähelepanelik ja ettevaatlik loom ning teda niimoodi mõnulemas näha on väga erakordne," selgitab ta. "Ja hetk, mis fotograafil pildistada õnnestus, on ka väga vahva ja ning tekitas kõigis žüriiliikmetes elevust.

Foto haigutavast ilvesest meeldis paljudele teistelegi ning pälvis lisaks ka mitu eriauhinda.

"Neetud sääsed" Autor/allikas: Richard Viidalepp

Konkursil antigi välja hulganisti eripreemiaid. Riigimetsa Majandamise Keskuse auhinna sai Hans Markus Antsoni foto händkaku vanemast õhtuvalguses. Valik langes sellele fotole seetõttu, et tegemist oli ühe vähesega keset metsa tabatud momendiga kui ka seetõttu, et foto õhtuvalguses oksal istuvast händkakust on väga meeleolukas.

"Eks metsas linnu või looma tabamine ongi keeruline, vaade pole ju nii avar kui lagedal heinamaal või mujal avatud maastikus. Liiatigi kipuvad metsaelanikud end inimese eest pigem varju hoidma," selgitas Kaidi Jõesalu RMK otsust anda eriauhind händkakust tehtud fotole.

"Händkakuvanem õhtuvalguses" Autor/allikas: Hans Markus Antson

Tänavuse fotojahi saakloom oli aasta loom saarmas, kuid tema sattus vaid ühe fotograafi – Karl Ander Adami vaatevälja ning foto hämaruses uudistavast udrasest pälvis Tallinna loomaaia eripreemia.

"Pilk hämaras" Autor/allikas: Karl Ander Adam

Järjekorras 27. "Vereta jaht" peeti tänavu Pärnumaal Särghaua ümbruses ja Soomaal 17. kuni 19. maini. "Vereta jaht" sarnaneb pärisjahile, kuid relvadeks on fotokaamerad, laskemoonaks mälukaardid ning jahisaagiks hulgaliselt looma- ja looduspilte. Eesmärk on iseloomustada piltide kaudu piirkonna maastikke ja selle asukaid. Vereta jahti ja fotonäitust korraldavad zooloog Tiit Hunt, Riigimetsa Majandamise Keskus ja Overall.

Näitus jahi parimate fotodega jääb Tallinnas Uue turu platsil avatuks 21. septembrini.