Raadio 2 kutsub taas bändisärgipäeva tähistama

Päevast osa saamiseks ei pea tegema muud, kui tõmbama selga mõne bändi nime, pildi või logoga särgi ning endast pilti tegema. Postita pilt sotsiaalmeediasse teemaviitega #bändisärgipäev.

Kell 14–18 on eetris saade "Draiv" Marta Püssa juhtimisel.

Saates kõlavad otse-eetris just need artistid, kelle särke saatejuht bändisärgipäeva teemaviidete postitustest leiab.