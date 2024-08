Maris Pihlap: rollide vahetamine kaitseb mind läbipõlemise eest

Maris Pihlap sõnas, et talle meeldib muusikat kuulata funktsionaalselt. "Viimasel ajal kuulan ma väga suure osa oma kuulamistest selleks, et koguda konkreetselt lugusid oma DJ-set'idesse," rääkis ta, kuid märkis, et siiski on ka hetki, kus ta lihtsalt nautimiseks või kunstilise kogemuse saamiseks muusikat kuulab.

Pihlap sõnas, et enda loomeprotsessis talle pigem meeldib inspiratsiooniks muusikat kuulata. "Ma tean väga paljusid, kes enda albumi loomise või raamatu kirjutamise ajal ei taha üldse midagi kelleltki teiselt tarbida. Mulle tundub, et niikuinii see, mis ma teen, on segu inspiratsioonist, mis tuleb ülejäänud maailmast. See ei pea alati muusika olema, vahel ma teen raamatu lahti hoopis."

Viimasel ajal kuulab Pihlap hästi palju Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit, küllaltki uut muusikažanri amapiano, mis jõudis Pihlapini läbi maailmamuusika ehk teisisõnu pärimusmuusika. "Eestis on selle juurde käinud alati, et ma olen nüüd folgil, aga tahaks kell kolm ka tantsida. Siis on ikkagi Aafrika rütmid või Brasiilia muss see, mis tihti käima tõmbab ja sobitub ning millel on midagi ühist ka meie folgiga," sõnas Pihlap.

"Maailmamuss oli ka see, mida ma DJ-na esimesena mängima hakkasin ja see on alati minu jaoks kuidagi toiminud," rääkis Pihlap ning märkis, et viimastel aastatel on žanr ka oluliselt trendipilti tulnud, mistõttu on see talle eriti sobilik. Aasta lõpus ilmuv EP on Pihlapi sõnul samuti amapiano'st insipireeritud.

Otseselt trendidest Pihlap muusikaloomes aga ei lähtu. "Selles, mis ma ise teen, ma lähtun ikkagi enda maitsest. Tundub, et see on juhuslik, kas see vahepeal kattub või mitte. Lõpuks teevad kõik enda mussi omamoodi ja mina mingeid keelde või piiranguid selle järgi ei sea."

Kõige sagedamini jagab Pihlap lavalaudu Eiki ja Mattias Tirmastega, kellega on üheskoos muusikamaastikul suur hoog sisse saadud. "Ma näen küll, et see toimub, aga minu ja meiega toimub see esimest korda. Ilmselt me saame sellest alles paarikümne aasta pärast tagasivaadates aru, mis see kõik oli. Aga seda võib juba täna öelda, et elu on päris lahe ja mul on väga hea meel, et ma olen just sellesse kohta, nende inimeste vahele sattunud," sõnas Pihlap.

Vastselt ilmus Maris Pihlapil uus singel "Midagi head" koos Villemdrillemiga, kellega kohtuti Eiki ja Villemdrillemi ühise loo salvestamisel. "Olime juba tükk aega rääkinud, et midagi võiks koos ka teha, aga nüüd me jõudsime ka selleni, et on ühine lugu väljas."

Pihlap tegutseb muusikaväljal nii laulja ja laulukirjutajana, produtsendi ning DJ-na. "Mulle täiega meeldib neid rolle vahetada. Mulle hetkel tundub, et see on ka see, mis kaitseb mind potentsiaalse läbipõlemise või tüdinemise eest. Kui ma mingil perioodil tunne, et on kopp ees plaadimängimisest, siis ma saan rohkem stuudios tööd teha või vastupidi," sõnas ta.