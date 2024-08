SOS Lasteküla pereema Andra Kronenberg: unistus on Eestile tiir peale teha

Heategevuskampaania, millega saab igale SOS Lasteküla lapsele ratta annetada, on juba kogunud kokku 60 ratast, aga vaja oleks veel 40, et iga laps saaks oma ratta. SOS Lasteküla asendusema Andra Kronenbergi pere laste unistuseks on järgmisel suvel ratastega Eestimaale tiir peale teha.

Käimas on suur jalgrataste annetuskampaania SOS lasteküla lastele.

"Kui see kampaania algas, siis me lugesime üle, et meil on garaažis kokku 12 erinevat ratast. Aga me sõidame tõesti palju ja Herman on meil eriti suur rattasõidufänn, kellega alles eelmisel nädalal sõitsime Lõuna-Eesti mägede vahel 33 kilomeetrit," ütles kolme lapse ema Luisa Värk, kes annetas lasteküla lastele kolm jalgratast.

"Herman käib meiega juba trennis kaasas ka ja sõidab minuga nii Ülemiste tiiru kui ka pikemaid sõite kaasa," ütles Värk, kes harrastab triatloni. "Lapsed olid väga rahul plaaniga rattad lasteküla lastele annetada."

"Meie pere lastel on kõigil nüüd jalgrattad ja tänu sellele kampaaniale saime just pisipõnnile ka sobiva ratta. Ratta puuduse tõttu oli meil natuke pärsitud see suvi," ütles SOS Lasteküla asenduspere ema Andra Kronenberg, kelle peres kasvab viis last, kõige väiksem kuueaastane ja vanim 19-aastane.

Kronenbergi sõnul on ratta olemasolu lasteküla lastele väga tähtis, sest esiteks on siis lihtsam linna peal liigelda, kooli ja koju minna, kuniks lume tulekuni. "Meie pere on ka matkaja-pere, eelmisel suvel rändasime ratastel väga palju ringi, mul oli endal isiklik ratas olemas, kui ma lastekülla tulin," lisas Kronenberg.

Kuigi Kronenbergi enda peres on rattad nüüd kõigil olemas, siis lasteküla teistes peredes on rattamure ikka päris suur. "Lapsed kasvavad ruttu välja, teismelistel kipuvad rattad ka kuluma ja mingil hetkel hakkavad tihti remonti vajama," selgitas Kronenberg.

"Pidasime just plaani, et võib olla järgmisel suvel võiks Eestile rongiga ringi peale teha ja rattad kaasa võtta ning siis kohapeal igal pool ringi tiirutada," unistas Kronenberg.

Kel kodus jalgrattaid üle jäänud ja soovib annetuskampaanias kaasa lüüa, saab rattad viia Hawai Expressi poodidesse, kus rattad Ergo kindlustuse abiga korda tehakse ja SOS lasteküla lastele annetatakse. Annetatav jalgratas võib vajada hooldust ja olla veidi kriimustatud.

Hetkel on vajaminevast sajast rattast kuuskümmend ratast juba olemas. "40 ratast on veel puudu, et igas asenduskodus kasvav laps saaks oma ratta," lisas saatejuht Jüri Muttika.