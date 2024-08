Tallinna loomaaeda kolinud ninasarvikud on uue koduga hästi kohanenud

Ninasarvikud Binti ja Elba kolisid Tallinna loomaaeda Tšehhis asuvast Dvůr Králové loomapargist. 20-aastane Binti ja 28-aastane Elba on Saluneeme sõnul uue elukohaga hästi kohanenud.

"Probleeme ei ole kummagagi, selge see, et me alles õpime neid tundma, nende käitumist ja olemist, nad on erinevad. Kui Binti on sotsiaalne ja tahab väga inimestega suhelda, siis Elba on hoopis teistmoodi, ta on umbusklik ja võtab aega kuni tema saaks harjuda," selgitas kasvatusnõunik.

Loomaaia uusimaid elanikke näeb paksunahaliste majas. "Bintit on läbi klaasi kogu aeg näha. Kuna teisel ninasarvikul on kaks ruumi ja teine ruum on selline, kust külastajad teda ei näe, siis mõni külastaja näeb teda, mõni ei näe. Aga ühte näeb alati," sõnas Saluneem.