Haldi Välimäe: muusika on lapsest saati minus kõige tugevamaid tundeid tekitanud

Muusik Haldi Välimäe peab ennast õnnelikuks inimeseks, sest ta teadist juba maast madalast, et muusika on see tee, mida ta käia soovib.

Augustikuu alguses nägi ilmavalgust soulmuusikat viljeleva koosseisu Haldi & ans. Flamingo debüütalbum "Õige aeg", mis sündis bändi sõnul soovist luua sild möödunud sajandi ja tänapäeva helimaailma vahele.

Bändi solist Haldi Välimäe rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et viimased viis aastat on teda väga palju mõjutanud Marju Kuudi looming, milleni ta jõudis pärast gümnaasiumi lõpetamist sõbrannadega mööda Euroopat ringi reisides.

"Ülejäänud kolm on kunstnikud ja mina olen ainus muusik. Me olime umbes poolteist kuud reisinud ja Prantsusmaale Nice'i jõudnud. Oli selle reisi kontekstis tavapärane päev, olime kaks-kolm kunstimuuseumit läbi käinud ja siis ma tundsin, et minul on see hetk käes, kus ma hüppaks hoopis oma maailma. Läksin korterisse, kus me ööbisime, ja läks umbes nii, et ma sattusin ERR-i arhiivis loole "Flamingod". Ma sattusin temast (Marju Kuudist - toim) nii vaimustusse, et järgnevad kaks päeva olin seal ühes toas – panin ennast sinna kujundlikult luku taha – ja selle aja jooksul vaatasin läbi kõikvõimalikud intervjuud, kuulasin läbi kõik laulud ja lugesin läbi kõik artiklid. Nii see vaimustus kasvas ja üks asi viis teiseni," meenutas ta.

Marju Kuudi muusika puhul meeldib Välimäele selle ebakorrektsus. "Kui me räägime tolle aja muusikast, siis just vokaalsetes esitustes oli väga palju korrektsust, lauldi suurepäraselt, tehniliselt väga-väga hästi. Näiteks Heidy Tamme on suurepärane näide väga-väga heast lauljast, ta laulis alati väga ilusasti. Aga mis Marju Kuuti minu jaoks eristas või mis mind väga kõnetas oli see, et ta on hulljulge, ta on pöörane, ta on väga mänglev," kirjeldas ta.

Lisaks bändile tegutseb Haldi Välimäe ka sooloartistina. Muusiku sõnul on ta lavadel olnud nii kaua, kui ta ennast mäletab. "Ma olen selle poolest õnnelik inimene, et mul siht juba lapsest saati silme ees olnud," rõõmustas ta. "Muusika on olnud lapsest saati see, mis minus kõige suuremaid tundeid tekitab, seda tänase päevani. See on minu tee."

2019. aastal toimunud üldtantsupeol tantsisid võimlejad Välimäe loo "Raba" saatel, järgmise aasta üldlaulupeol laulavad lastekoorid tema kirjutatud sõnade järgi. "Ampluaa on mingis mõttes väga lai," muigas muusik ning lisas, et ta on suur unistaja.

"See on inimese kõige suurem vabadus, mida keegi teine ei saa kunagi ära võtta. Mõtete ja sõnadega on selline huvitav asi, et need lähevad täide. Ehk siis nii sõnade kui ka mõtetega peab ettevaatlik olema. Kui mõelda ilusaid mõtteid ja ise nende unistuste nimel tööd teha, siis need kipuvad täide minema küll," usub ta.

"Minu jaoks on üldse oluline, et kui siin maailmas olla, siis võiks ju minna siit kunagi nii ära, et sul on päriselt endast jätta maha midagi, mis teisi inimesi kõnetab ja neile midagi annab," rõhutas Väimäe.