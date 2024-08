ETV sügishooaeg viib Eesti elu keskele

"Terevisioon" on ETV uue hooaja 26. augustiga avanud, alates 2. septembrist on teleekraanil tagasi kõik teisedki lemmikud ning nende kõrval ka mitu uut värvikat kohtumist. Suvele tõmbab sümboolselt joone alla Taavi Eilat 2. septembril kell 20 erisaatega "Hapud kurgid 2024", mis võtab ekspertidega kokku kuumad teemad poliitikast majanduseni, mis meie elu edaspidigi mõjutavad.

Uued maitsed ja kohtumised

"Maitse sünd"

Alates 6. septembrist reedeti kell 20.30

Uus kokasaade viib vaataja koos Wennaga Eesti tuntud kokkade lapsepõlveradadele, maale vanavanemate peenarde vahele, kus kõik kord alguse sai ning toimus esmane kokkupuude küüslaugu, tilli, keedetud porgandi ja suitsukalaga. Maitsete virr-varr, kus vihkamise ja armastuse suhe on ajaga puhtakujuliseks armastuseks transformeerunud. Avaosas seigeldakse Lauri Tominga lapsepõlveradadel Valklas ja Kaberneemes. "Maitse sünd" pakub kohtumisi veel Roman Zaštšerinski, Ants Uustalu, Anni Arro ja teistega.

"Elu loomaaias"

Alates 7. septembrist laupäeviti kell 19.30

Uus koguperesari jälgib loomade ja inimeste igapäevaseid tegemisi Tallinna loomaaias ning pakub võimalust piiluda loomaaia argiellu, mis jääb sageli kõrvalistele pilkudele tabamatuks. Nii saab näiteks teada, kui eriline peab olema loomaaia menüü, kuidas toimub loomade transport ning kui sagimist täis ja kiire on elu loomaaias kevadel. Sarja peategelased on nii loomad kui ka loomaaias tegutsevad suure südamega inimesed.

"Route 66. Ameerika kahel pool maanteed"

Alates 1. septembrist pühapäeviti kell 19.15

"Route 66. Ameerika kahel pool maanteed" saatejuhid Artur Aukon, Laura Prits ja Madis Aesma Autor/allikas: Laura Prits

Uus reisisari võtab vaataja kaasa Ameerika peateeks nimetatud 66. maanteele, mida teatakse kõikjal nimega Route 66. Chicagost Vaikse ookeani rannikule kulgev USA kõigi maanteede ema, ikooniline Route 66 on jätnud kustumatu jälje ameerika kultuuri ajalukku. See 20. sajandi esimesel veerandil valminud maantee on andnud ainest nii lauludeks, raamatuteks, filmideks kui ka loendamatuteks seriaalideks. Uues reisisarjas suunduvad unustamatule seiklusele muusik ja ajakirjanik Madis Aesma, muusik Laura Prits ja Raadio 4 ajakirjanik Artur Aukon.

"Kunstiskandaalid"

Tulekul oktoobris

Uues kunstisaates lahkab Owe Petersell intrigeerivaid töid ja persoone meie kunstimaastikul läbi viimase aastasaja. Saates tehakse ajarännak Eesti esimesele kunstinäitusele, vaadatakse üle omas ajas palju kõneainet pakkunud aktimaalid ja kombitakse kunsti piire. Sõna saavad nii kunstnikud, aga ka mitmed aja- ja kultuuriloolased.

Portreesaated kultuuritegelastest

ETV koos ETV2-ga peab meeles Eesti kultuuriloo märgilisi mõjutajaid, kellele pühendatakse nii portreesaateid kui ka teemaõhtuid. Nii on Vahur Kersnal valmimas saade Hagi Šeinist ja peagi 60. sünnipäeva tähistavat Mart Juurt intervjueerib tema hea sõber Peeter Oja. Juba 4. septembril jõuab ETV-sse muusikaline dokfilm "Noep: esimene staadion", mis jäädvustab Noepi 14 000 inimesele välja müüdud staadionikontserti ja selle telgitaguseid.

"Noep: esimene staadion" Autor/allikas: Mikk Mihkel Vaabel

Muusika "Ühe pere muusika"

Alates 8. septembrist pühapäeviti kell 9

Pühapäeva hommikul tervitavad vaatajaid nii Reet Linna kui ka Anu Välba. Kui "Hommik Anuga" saab uuenduste saatel hoo sisse kohe 8. septembril, siis "Prillitoosi" juhatab sümboolselt sisse Reet Linna autorisari "Ühe pere muusika". Igihaljas saatejuht Reer Linna kohtub peredega, kelle elus on muusikal eriline tähendus. Avasaates saab lähemalt kuulda Haide Männamäe ja Toomas Trossi suhetest muusikaga.

Uued ajad, uued tegijad

Mitu juba tuttavat ETV saadet on sel sügisel vaatajaid tervitamas kas uues koosseisus või uuel ajal. Tulekul on juba tuttavate saatesarjade "Sinu uus sugulane" ja "Mehed, hakkame elama!" värsked osad koos uute osalejatega. Jätku saab ka menukas telemäng "Ainulaadne aastakäik", kus sel sügisel panevad end proovile 1960-ndatel ja 70-ndatel sündinud eestlased ja nende nooremad kolleegid.

"Ukraina stuudio"

Alates 1. septembrist pühapäeviti kell 18.45

"Ukraina stuudio" on nüüd eetris taas pühapäeviti, et võtta kokku Venemaa-Ukraina sõja viimased arengud ja arutleda selle mõjude üle nii majanduses, poliitikas kui ka ühiskondlikus elus.

"Impulss"

Alates 3. septembrist teisipäeviti kell 20

"Impulsi" saatejuhid Anna Pihl ja Joosep Värk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Aruteludesaade "Impulss" läheb sügishooajale vastu uuenenud koosseisus – saadet juhivad Anna Pihl ning Euroopa korrespondendi kohalt Eestisse naasnud Joosep Värk. Otsesaates võetakse luubi alla Eesti elu teemad, mis otse või kaude mõjutavad paljusid eestimaalasi.

Varem koos Anna Pihliga "Impulssi" juhtinud Uljana Kuzmina saab sel sügisel ETV-s autorisaate, mis keskendub eestikeelsele haridusele üleminekule.

"Rauataltsutajad"

Alates 5. septembrist neljapäeviti kell 22.05

Võistlussaade "Rauataltsutajad" alustab teist, veelgi põnevamat hooaega! Karmide, aga õiglaste kohtunike silme all võtavad mõõtu professionaalsed keevitajad.

"Siin me oleme"

Alates 6. septembrist reedeti kell 20

Mirjam Mõttuse autorisaade kutsub Eesti elu üle mõtlema sel sügisel reedeti. Eestimaa erinevates paikades inimestega kohtudes avaneb tema ees ehe argielu – nii otsitakse koos noortega tööd, sukeldutakse sotsiaaltöötajate argipäeva ning seistakse ühes abivajajatega eriarstiabi järjekorras. Avasaate keskmes on tarbimine. Juttu tuleb peredega, kes on võtnud sihiks vähem tarbida ja selles vaimus ka oma lapsi kasvatada.

"Mehed, hakkame elama!"

Alates 7. septembris laupäeviti kell 20

"Mehed, hakkame elama!" saatejuht Kaidor Kahar Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Eesti meeste tervise eest kannab ka sel sügisel hoolt saatesari "Mehed, hakkame elama!". Juba kolmandat hooajaga alustav tervisesari jätkab saatejuht Kaidor Kahari eestvedamisel, küll on uued need neli meest, kes oma tervise käsile võtavad. Oma muredele hakkavad lahendusi otsima muusik Kaarel Kose, näitleja Anti Kobin, muusik Marten Kuningas ja ooperilaulja Reigo Tamm.

"Mis värvi on majandus"

Alates 9. septembrist esmaspäeviti kell 20

Johannes Tralla juhitud "Mis värvi on majandus" sukeldub majandusteemadesse sel sügisel esmaspäeviti. Kiiresti kasvavad hinnad, elektriturg, taastuvenergia, metsade majandamine – otse või kaudselt mõjutavad need meid kõiki.

"Sinu uus sugulane"

Tulekul oktoobris

Anna Pihl on valmis üllatama tuntud eestlaseid seniteadmata faktidega nende perelugudest. Sel sügisel on emotsionaalseteks kohtumisteks uute sugulastega valmis Rasmus Kaljujärv, Märt Avandi, Ülle Lichtfeldt, Maire Aunaste, Katrin Karisma, Erki Nool ja Elmo Nüganen.

Jätkavad kõik armastatud telelemmikud

Alates 2. septembrist naasevad ETV ekraanile kõik televaatajate lemmikud. "Ringvaade" võtab esmaspäeval telekavas sisse oma tavapärase ajal kell 19 ja uue hooaja avab mesilastele pühendatud saatega "Osoon". Õhtul teeb maailmast kokkuvõtte "Välisilm" koos sellele järgneva dokumentaalfilmiga, mis 2. septembril uurib Taylor Swifti mõju USA poliitikale.

"Ringvaate" saatejuhid Marko Reikop ja Grete Lõbu Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Teisipäeval, 3. septembrist alustab lisaks "Impulsile" ka "Esimene stuudio", mis on ETV eetris kolmel õhtul järjest. Avanädala kolmapäeval toimub esimese suur parlamendierakondade debatt.

Kolmapäev on ETV-s "Pealtnägija" päev. Sügis tuleb uurivale toimetusele seda erilisem, sest tänavu möödub 25 aastat "Pealtnägija" esmaeetrist.

Neljapäeviti viib kultuurilainele "OP" koos Owe Peterselliga.

Laupäeva hommikuti hoiab maal toimuvaga hoiab kursis "Maahommik" ja õhtuti saab kaasa elada Morna linna tegelastele sarjas "Õnne 13". 7. septembril lükkab uue "Eesti mängu" hooaja käima ka Gaute Kivistik ja esimeses saates hakkavad omavahel mõõtu võtma ERR-i kultuuritoimetuse juht Erle Loonurm, sporditoimetuse juht Rivo Saarna ja Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts.

Pühapäevale annab hea hoo sisse "Hommik Anuga" – Anu Välba võtab sel sügisel külalisi vastu värske kuue saanud stuudios. Juba oktoobris on tagasi ka Reet Linna "Prillitoosiga". Pühapäeva õhtud on sel sügisel eriti tummised, sest lisaks "Ukraina stuudiole" ja uuele reisisarjale alustab 1. septembril ka "TeadusEST" uus hooaeg Piret Järvis-Milderi juhtimisel.

"Osoon" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Rikkalik valik on sügisel ootamas kõiki sarjasõpru. Kodumaistest sarjadest on ETV ekraanile jõudmas spioonisarja "Reetur" kolmas hooaeg. Välismaistest sarjadest rõõmustavad septembris uute hooaegadega "Kutsuge ämmaemand", "Sissi", "Isa Brown" ja "Betty diagnoosid". Uusi elamusi pakuvad teisipäeviti draamasari "Tõeline armastus", krimireede põnevik "Kuld" ja tõsielust tõukunud krimisari "Pikk vari" pühapäeviti. ETV2 kostitab vaatajaid omakorda "Babülon-Berliini" kauaoodatud uue hooajaga.

Sündmuste keskel

ETV vahendab kodudesse Eestimaa erinevates paikades nii õpetajate kui ka ettevõtluse galat. Samuti jõuab vaatajateni rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine. Oodata on teisigi muusikalisi kohtumisi, näiteks Valter Ojakäärule pühendatud kontserti.

Novembris lülitub ETV talispordi lainele, sest koos kahevõistluse ja laskesuusatamise MK-sarjade käivitumisega algavad ka ETV spordiülekanded rahvusvahelistelt suurvõistlustelt.