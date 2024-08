Tallinna loomaaeda kolisid uued ninasarvikud

Binti on sündinud Berliini loomaaias 2. novembril 2003. aastal ning Elba Dvůr Králové loomapargis 5. septembril 1996. aastal. Mõlemad ninasarvikud saabusid Tallinna loomaaeda Dvůr Králové loomapargist Tšehhist. Kuna loomade vanus on suhteliselt kõrge (ninasarvikute keskmine eluiga loomaaedades on 35–40 aastat), ei ole loomaaia sõnul plaanis nendelt järglasi saada.

Dvůr Králové loomapargi ninasarvikute talitaja Libor Mazhi sõnul on tegemist kahe väga erineva iseloomuga loomaga. Kui Elba on pigem tujukas ja võtab uute inimestega harjumiseks pikalt aega, siis Binti on jällegi väga rahulik ja sõbralik. Elba on saanud kolm järglast, Binti aga mitte ühtegi, kuigi on üritanud. Elba on toidu suhtes väga pirtsakas, Binti aga sööb kõike ja väga palju – seetõttu on tema ka tuntavalt suuremat kasvu.

Ninasarvikud hakkasid Tšehhist Tallinna poole sõitma esmaspäeva hommikul. Enne seda tehti loomadele anesteesia ning nad tõsteti transpordikastidesse. Teisipäeva öösel magasid Elba ja Binti Leedu piiri lähedal ning pärastlõunal jõuti Eesti piirile. Tallinna lähedal võttis ninasarvikud vastu politsei eskort, mis saatis ninasarvikud loomaaia põhjaväravasse.

Ninasarvik Binti Autor/allikas: Inari Leiman / Tallinna loomaaed

Loomaaia direktori Kaupo Heinma sõnul oli ninasarvikute transport keeruline ettevõtmine, seda eriti nende suuruse tõttu. Ninasarvikud kaaluvad üle ühe tonni ning kui arvata juurde ka nende transportimiseks kasutatud kastide mass, oli ühe tõste mass üle kolme tonni. Keerukust lisas ka asjaolu, et ninasarvikute siseruumide juurde ei olnud võimalik autoga pääseda. Seepärast oli vajalik kasutada pika nokaga kraanat.

"Saabunud ninasarvikud on olnud ühed Tallinna loomaaia oodatumad uued külalised. Tegemist on küll vanemate loomadega ning järglasi ei neilt enam ei ole oodata, aga ka sellised loomad tahavad hoolt ja armastust ning seda on Tallinna loomaial kindlasti pakkuda. Usun, et nende aeg saab siin olema täis meeldivaid hetki," sõnas Heinma.

Aleksandr Semjonov, Tallinna loomaaia pealoomaarst kollektsioonijuhi kohustes, selgitas, et vanemate loomade toomine Tallinna loomaaeda on tähtis missioon, mida ka EAZA (Euroopa loomaaedade ja akvaariumide assotsatsioon) väga tunnustab. Paljundusprogrammid nõuavad loomaaedades palju füüsilist ruumi, et loomapoegi majutada, mistõttu on loomaaiad, kus loomi aktiivselt paljundatakse, hädas sellega, et vanemaid loomi pole kuhugi saata – seega toetab Tallinna loomaaed paljundusprogramme Dvůr Králové loomaaias sellega, et võtab endale kaks suurt ninasarvikut. Loomaaia sõnul annab vanemate loomade vastuvõtmine lootust, et tulevikus jõuavad Tallinna ka nooremad loomad.

Külastajad saavad ninasarvikuid paksunahaliste majas juba näha, aga kuna ninasarvikud just saabusid ja alles harjuvad uue elupaigaga, võib juhtuda et loomaaed peab piirama külastajate arvu või paksunahaliste maja ajutiselt sulgema.