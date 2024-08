Sander Varusk: Oasise kokkutulek oli vältimatu

Teisipäeval andis Briti rokkansambel Oasis teada, et peale ligi 15 aastat tullakse kontsertturneeks taas kokku. Sander Varuski sõnul oli see vaid aja küsimus, mil vennad Liam ja Noel Gallagher taas ühise keele leiavad.

Varuski arvates oli vältimatu, et Oasis üks hetk jälle kokku tuleb. "Mida aeg edasi läks ja mida rohkem vanem vend Noel ütles "ei" ja mida rohkem Liam unistas "jaa", siis inimesed arvasid, et see ei juhtu kunagi, aga ma olin täiesti kindel, et see mingi hetk juhtub, sest mida pikem see ootamine on, seda suurem see auhind on nendele endale, kui nad tulevad suurele lavale."

Varuski sõnul unustatakse, et Oasis läks kaks korda juba 94. ja 95. aastal oma Ameerika tuuride ajal lahku, tollal lahendati tüli küll kiirelt ära. "Aga arvatavasti juhtus 2009 tuuril nii, et nad olid juba keskealised ja see, kui üks tuleb teisele kitarriga kallale nagu kirvega, siis mingi hetk oli kõrini sellest – Noel Gallagher ütles, et tema ei kannata enam oma väiksemat venda."

Oasisel oli teiste seas väga avalik vastasseis teise toonase äärmiselt eduka britpop'i bändi Bluriga. "See oli suurepärane meediatorm, et müüa mõlemate plaate. Kuigi Liam ja Noel on väga kõvad kraaklejad, siis unustatakse, et Bluri pool alustas seda meediakära, nende management tõmbas selle käima. Ja siis kui sellised töölisklassi poisid, nagu Liam ja Noel, tunnevad, et nendega võisteldakse, siis neil on sisse ehitatud olelusvõitluslik eksistents. Nad hakkasid veel valjemalt ja ropumini ütlema igal pool."

Peale 2009. aasta lahkuminekut on Liami ja Noeli vahel käinud meediavahendusel pidev solvangute loopimine. "Noel on alati kavalam olnud nende solvangutega. Ta on neid andnud nii jalgpalliklubide suunas, kes talle ei meeldi või teiste popstaaride suunas, Keane või Coldplay ja sellised – need on alati sellised, et inimeste jaoks on need justkui anekdoodid, ta on lihtsalt sõnasepp."

Oasise fenomen peitus Varuski sõnul nende lihtsasti vastuvõetavas muusikas. "Iga mees pubis laulab kaasa seda või iga akustilisega mees kuskil tänaval õpib need kolm akordi kiirelt ära. See on märksa pretentsioonitum lähenemine kui see, mida teised tegid, kõigile meeldejääv."

Pärast 15 aastat on üles kasvanud ka uus generatsioon, kellel on võimalus Oasist kuulama minna. "See näitab, et nad ei ole iganenud, sest tulevad kogu aeg uued generatsioonid peale, kes neid samu laule laulavad ja tahavad näha," sõnas Varusk.