Raskeveokijuht: veokijuhtide raadiosides kirutakse kõike ja kõiki

Raskeveokijuhi päev algab enda sõidu registreerimisega peakohal asuvas sõidumeerikus. "Sinna läheb kaart sisse, seda teeb iga kutseline autojuht, registreeritakse päeva algus ära ja siis sul on aega teha, kas 13 tundi või 15 tundi tööd, olenevalt sellest, kas sa tahad teha lühikese või pika päeva," rääkis Nurk. Ületundide ehk n-ö lõhkisõitmise tegemiseks, on vaja sõidumeerikust teha väljatrükk, kuhu tuleb kirja panna ületundide põhjus, mis politseikontrolli puhul esitada.

Nurga juhiloalt leiab AM-, B-, BE-, C-, CE- ja T-kategooria märgistused. Lisaks kuulub talle ADR-tunnistus, mis laseb vedada ohtlike veoseid: lõhkeaineid, kütust ja muid ohtlike aineid-materjale. "Sa pead teadma, missuguseid kategooriaid võib koos vedada, näiteks kas sa võid tavaveoautos kokku panna naiste parfümeeria lõhkeainega – ei tohi. Autojuht peab teadma, mida ta peale võtab ja kuidas selle kaubaga käituda," rääkis Nurk, kellel hetkel on ADR-i pealt veel puudu radioaktiivne kategooria.

Viimasel aastal on Nurk tegelenud päris raskete veostega, alates 70-tonnistest ekskavaatoritest kuni 80-tonniste vaierammideni. "Need veosed toimuvad saateautodega, kogu komplekt – auto, haagis ja koorem – kaalub 120 tonni. Tavaveos Eesti Vabariigis on kuni 44 tonni, üliraskeid veoseid veetakse maanteeameti loaga, on kindel marsruut, mida ei tohi eirata."

Rekkameeste omavahelises raadiosides räägitakse Nurga sõnul kõigest. "Seal räägitakse päevapoliitikast, kirutakse ülemusi, politseid, kirutakse kõike, mida kiruda saab. Üldiselt on seal aga rohkem tööasi," tunnistas mees.

Tanklatoidust on Nurgal praeguseks juba korralikult kõrini. "Seda on karjääri jooksul päris korralikult söödud, üldiselt ma üritan võimalikult palju sellist normaalset toitu süüa. Kuna ma olen hästi kiire seedimisega, siis ma väga kaalus juurde ka ei võta. Eluviis on ka suhteliselt liikuv: kui sa pead päevas neli-viis korda ekskavaatorit kinni-lahti siduma, siis see on ikkagi suhteliselt liikuv ja füüsiline."