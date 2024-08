Loomaarst: kass pole armukade ega kättemaksuhimuline, vaid stressis

"Koer on inimese loom ja temale on inimene väga tähtis, aga kasside jaoks on väga tähtis see keskkond, kus nad elavad," ütles Haabersti loomakliiniku loomaarst Olga Sjatovskaja. "Koerale on tähtis, et ükskõik, kuhu ta läheb, omanik on kaasas. Kassile on kodunt lahkumine päris suur stress, sest kass vajab rutiini."

Sjatovskaja sõnul näitab kassi stressi see, et ta urineerib kuskile mujale, teeb mingit pahandust või on omaniku või kellegi teise suhtes agressiivne.

Väga tihti ei tunne omanik kassi stressi ära. "Sageli inimesed tulevad ja ütlevad, et kuidas saab kassil stress olla, tal on kõik olemas, toit ja liivakast, aga võib olla on see mõne kassi jaoks vangla, me ju ei küsi kassi käest, kas ta tahab korteris elada," ütles Sjatovskaja.

Kassi ümber harjutada on peaaegu võimatu. "Kassi harjutamisvõimalus on siis, kui ta on kahe- kuni kaheksanädalane. Sel perioodil me saame harjutada kassipoega kõikide asjadega, mis tal elus võivad juhtuda."

Inimesed arvavad, et kas teeb pahandust armukadedusest või kättemaksuks, aga kassil pole sellist mõtet, et ta maksab kätte.

Sjatovskaja sõnul on kassiomanike puhul suur viga arvata, et kui kass näugub ja vaatab temale otsa, siis ta tahab süüa ja pakuvadki kassile toitu, aga see ei tee kassi olukorda paremaks. "Kui kass tuleb meie juurde ja vaatab meile silma, siis ta tahab suhtlemist, mitte toitu."

Kassid on uurijad, nad tahavad kõike uurida, kuhu saab sisse pugeda, kas kappi või diivani alla, nad tahavad kõike proovida. "Kassile peab tegema kodus jahivõimaluse. Mänguasjad, millega ta saab mängida, pappkastidest tunnelid, kuhu ta saab ronida või kuhu peitu minna. Kui me ei täida kassi vajadusi, siis võib tulla agressioon ja ta võib inimesele haiget teha. Kass tahab jahil käia. Korteris ei ole kassil võimalik nii palju uurida, kui näiteks maal suvilas olles. Kassil on vaja midagi, kus oma vajadusi täita."

Sjatovskaja sõnul arvavad väga paljud kassiomanikud, et laserpunktiga mäng on kassi jaoks väga tore mäng, aga see on just vastupidi väga stressirohke kassile, sest kass on jahimees ja kui ta käib jahil, siis ta peab oma saagi kätte saama.

Kass on selline loom, kes elab oma elu ja meie omanikuna elame tema jaoks. "Kass teeb, mida ta tahab ja kui kass tuleb meie juurde, siis on just meie aeg temaga suhelda. Kassi käitumine tuleb tema isa käest, see on geneetiline."

Kui kassi on vaja kuskile transportida, näiteks suvilasse, siis tasuks kaasa võtta kõik kassile tuttavad esemed. "Tema pesad, peidukohad, liivakast, transpordipuur, tekid. See kõik annab kassile tunde, et ta on ikkagi oma kodus ja rutiini sees," selgitas Sjatovskaja.