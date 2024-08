Noored korraldavad Fotografiskas noormuusikute omaloomingu festivali Uusmus

Noorte muusikute omaloomingu festival Uusmus toimub Fotografiskas 30. augustil.

"Ma õppisin sel aastal MUBA-s muusikaettevõtlust ja ühes tunnis, ma väga selgelt mäletan seda, tekkis mul reaalselt mõte, et väga kihvt oleks teha sellist üritust, aga ma ei teadnud, et see nii ruttu saab reaalsuseks. Kindlasti on suureks mõjutajaks ka see, et ma olen ise terve elu muusikaga tegelenud ja see on hingelähedane teema, võiks öelda isegi missioon, aidata endavanustel noortel unistusi täita, sest minu unistuseks on anda neile see võimalus," selgitas Miina Martensoo Vikerraadios, kust tuli mõte noorte muusikute omaloominguline festival Uusmus korraldada.

Luisa Susanna Kütson, kes festivalil üles astub, mängib koosluses Kuma. "Me oleme üsna uus koosseis. Saime loodud umbes pool aastat tagasi ja esimene avalik esinemine toimus juulikuus Mooste Elohelü festivalil. Meie keskendume eelkõige pärimus- ja maailmamuusikale ning teeme pärimuslikke töötlusi," selgitas Kütson, kes mängib klarnetit.

"Mina hakkasin oma muusikaga esinema alles sel aastal. Kontsert Uusmus festivalil on teine ülesastumine minu jaoks, kus ma oma muusika ja bändiga esinen. Muusika, mida me teeme, on selline puder ja kapsad kõigest nagu mulle meeldib öelda. Ma kuulan hästi palju erinevat muusikat ja mulle meeldib ka panna hästi palju erinevaid stiile oma muusikasse sisse," ütles Kairiin Kukk, kes mängib klaverit.

Lisaks neile esineb Uusmus festivalil pianist Mikk Kaasik, kelle muusika läheb Martensoo sõnul dzäss-funk muusika alla. "Festivalil on esindatud ka progerokk ja Patrick Staak on selle vedaja ning Johanna Kristina, kes on ka segu erinevatest stiilidest, natuke folgist aga peamiselt ikkagi popi sugemete ja suunaga."

Kütsoni sõnul ootab ta festivalilt seda, et lisaks oma esinemisele kuulata ja vaadata ka teiste esinemisi ning eriti põnev on see, et kokku saavad erinevad muusikastiilid.

Kairiin Kuke arvates on äge see, et kõik esinejad on tema sõbrad ja et ta mängib festivalil lisaks oma bändile ka sõprade bändides. "See on minu jaoks nagu sõprade festival," rõõmustas ta.

"Igal bändil on esinemiseks aega 30 minutit," selgitas Martinsoo. "See on paras aeg, et saada aimu, mis stiili artist viljeleb ja see jätab sees kihelema, et mis artistilt veel tuleb. Mille järgi ma need artistid festivalile valisin, oligi põhjus, et mul endal on ka ootusärevus sees, sest ma ei tea, mis seal lõpuks saama hakkab. Aga ma tean, et need noored pulbitsevad muusikast ja tahavad seda teistega jagada," ütles Martinsoo. "See festival on täiesti nullist üles ehitatud ja vaid paari kuuga."

Festival on tasuta, aga vajalik on Fienta keskkonnast soetada nullpilet.