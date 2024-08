Uue muusika reede: Lenna, Bryan Ferry, Maris Pihlap, Tommy Richman

Maris Pihlap ja Villemdrillem – "Midagi Head"

Pärast suve alguses ilmunud amapiano'st inspireeritud singlit jõudis Maris Pihlapini päris palju julgustavat tagasisidet ning see andis lauljale hoogu juurde julgelt jätkata. "Ilmselt pole tähelepanelikule kuulajale jäänud märkamatuks, et Lõuna-Aafrika muusika vaimustus on mul juba pikemat aega peal olnud," tõdes Pihlap. Villemdrillemi sõnul on suur au teha kaasa ning kuulda LAV-i muusikat eesti keeles. "Kummardus Marisele, kes silub sellele kõlale teed ka Eestis," lisas räppar.

Jaagup Tuisk – "Meeletus"

Jaagup Tuisk avaldas esimese singli oktoobris ilmuvalt debüütalbumilt "Tagavaraplaan". "Lugu kirjutades mõtlesin ma olukorrale, millega me ilmselt kõik oleme kokku puutunud – lebad õhtul voodis, und ei tule ning suudad vaid mõelda ühest asjast – kas tema ei saa samuti sinust mõtteid peast?" avas Tuisk laulu sisu.

Lenna – "Maailmalõpu eel"

Lenna on liitunud plaadifirmaga Kurvad Uudised ja andis välja singli, mis kirjutatud koos Mihkel Raua ja Eric Kammistega. "Maailmalõpu eel" juhatab sisse veel selle aastanumbri sees ilmuva albumi "Lenn4". "Lenna neljas album saab olema sügav kummardus roki-jumalatele, mis pakatab Setumaal kogutud energiast ja jagab ka helgemaid silitusi Ilmaveere ilust inspireerituna," arvas plaadifirma.

Jam – "Siin ja praegu"

Ansambel Jam ehk Mihkel Mattisen ja Juss Tamm avaldasid ansambli 30. sünnipäeva puhul ja juubelituuri eel uue singli.

Tommy Richman – "Thought You Were The One"

Kevadel eikusagilt looga "Million Dollar Baby" Ameerika Ühendriikide singlite edetabeli esiotsa lennanud Tommy Richman (tänaseks "Million Dollar Babyl" Spotifys kolmveerand miljardit kuulamist) andis välja selle aasta neljanda singli, millel ta jätkab vanakooli RnB ja hiphop segamist moodsamate saundidega, garneeringuks peal endiselt Richmani falsett.

Coco & ClairClair – "My Girl"

Hüperpopine ja -räpine Atlanta duo andis välja oma kolmanda albumi "Girl". Artistide sõnul tundsid nad uut albumit kirjutades, et see on nende väike tütar, samas kui eelmist albumit, "Sexyt", pidasid nad pojaks. "Kirjutasime laule oma suhetest, viitasime ja kasutasime laulusõnu, mis olid aastaid tagasi kirjutatud ja kõrvale pandud, sest need olid liiga valusad või pihtimuslikud. Katsetasime produktsiooniga, mis tundus rafineeritum, lihvitum, läbimõeldum ja intiimsem," rääkisid muusikud.

Sophie ja Bibi Bourelly – "Exhilarate"

Neljandal singlil varalahkunud produtsendi Sophie' postuumselt albumilt teeb kaasa saksa laulja ja laulukirjutaja Bibi Bourelly, kelle pastakast sündinud muuhulgas ka Rihanna megahitt "Bitch Better Have My Money".

RZA – "Soft Footsteps"

Legendaarse hiphop-rühmituse Wu-Tang Clan juhtfiguur, produtsent ja räppar RZA avaldas uue albumi "A Balle Through Mud", millel kuuleb muusikat, mille RZA kirjutas ja komponeeris samanimelisele balletile, mis etendus 2023. aastal Denveris. Heliloomingu kannab ette Coloradio Sümfooniaorkester, dirigent on Christopher Dragon.

ASAP Rocky – "Tailor Swif"

ASAP Rocky ei anna alla ja üritab kõigest väest muusikamaastikule naasta. Selle kuu teine singel viib tagasi 2019. aastasse, põrkavate Pierre Bourne'i biitide hiilgeaegadesse.

Bryan Ferry ja Amelia Barratt – "Star"

Roxy Musicu ninamees andis välja esimese originaalloo peale 10-aastast pausi. Laulu toorik valmis Nine Inch Nailsis tegutsevate Trent Reznori ja Atticus Rossi käte vahel ning Ferry ja noor šoti artist Amelia Barratt vormisid loo lõpuni. Singel on ainus uus originaallugu, mis jõuab Ferry 5. oktoobril ilmuvale retrospektiivsele kogumikule.

Swedish House Mafia ja Alicia Keys – "Finally"

Üllatuslikul kombel Rootsist pärit EDM-trio Swedish House Mafia andsid välja loo, mida on kaks aastat viimasest albumi tuurist saati kontsertidel mänginud. Oma panuse annab New Yorki soul- ja RnB-laulja Alicia Keys.

Doechii ja Kuntfetish – "GTFO"

Florida räppar ja laulja Doechii avaldas debüüt stuudioalbumi "Alligator Bites Never Heal". Popmuusikaga segatud hiphop- ja alternatiivsema RnB albumi peal on 19 lugu ning ainsa külalisena on kaasas võrdlemisi tundmatu Kuntfetish.

Kuula kõiki lugusid siit: