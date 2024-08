Filmide dublaažiprodutsent Andrus Kasesalu: häälnäitlemine on omaette kunst

Ansamblil Boogie Company ilmus koostöös Ivo Linnaga digitaalne LP "Live @ American Beauty Car Show".

"Mulle meeldib see muusika, meeldib selle muusika hingus, see on muusika, kus veel on olemas meloodia ja sellele on lisatud rütm. See on igihaljas noorusaja muusika ja ise ei taha vanemaks saada ja see on rokkmuusika lapsepõlv ja sinna ma olen takerduma jäänud. Keskkoolist peale ja isegi veel varasematest aegadest. Ma ei saa sellest välja. Kuulajaid on siiamaani olnud ja on kohti, kuhu meid kutsutakse ikka ja jälle," selgitas muusik ja Boogie Company solist Andrus Kasesalu. "Aga me ei ole trendibänd."

Tema sõnul mäletab ta seda aega, kui viis aastat järjest sai Boogie Company bändiga igal õhtul laeval kaheksa tundi mängitud. "Siis üks päev tekkis mul see moment, et ma ei taha enam lava peal olla, mu silm enam ei säranud. Siis mõtlesin, et ma pean millegi hoopis muuga hakkama tegelema."

"Inimene muudab teatavasti kaks korda oma elus professiooni ja see oli minu jaoks professiooni muutmine ja meil on väike stuudiokene, millel on oma nišš täiesti olemas ja nüüdki on järgmine film laual, mis nõuab vormistamist. Siis õhtul esinema ja nii see elu on. Mulle meeldib tegusa inimese elu," ütles Kasesalu.

"Me dubleerime (filmidele ja reklaamidele pealelugemine-toim.) oma väikese firmaga multifilme, kes siis vaatab neid teleekraanilt või ka suurematelt kinoekraanidelt. See on minu igapäevatöö ja leib, teeme reklaame ka. See on väga pikka aega olnud osa minu elust," selgitas Kasesalu.

Multifilmide dubleerimise kohta ütles Kasesalu, et kõik algab filmide eelarvest. "Mõnes filmis ei ole võimalik ühtegi professionaalset näitlejat kasutada, mõnes filmis tahaks ainult neid kasutatagi. Osad näitlejad on ääretult tublid ja sellepärast neid nii palju kasutataksegi, et nendega läheb kiiresti, sest aeg on dubleerimistöö juures väga oluline tegur."

"Tavaliselt peaks igas filmis keskeltläbi kümme kuni viisteist näitlejat läbi käima ja pooleteise tunnise multifilmi jaoks läheb aega umbes kolm nädalat, et see hääl sinna külge saada. Osad näitlejad on väga ägedad häälnäitlejaid ja osad on sellised, keda vaatad lava pealt ja tele-ekraanilt või filmilinalt ja on väga äge, kihvt ja tore ning hingeminev ja kui paned silmad kinni ja ta tuleb stuudiosse ja loeb, siis mõtled, et kurinahk, täielik wannabe, ei tule sealt mitte midagi."

Häälnäitlemine on Kasesalu sõnul omaette kunst. "Sellepärast osad näitlejad käivadki multifilmist multifilmi, sest nendega on lihtne ja osadega lihtsalt ei tule midagi välja."

Kasesalu on enda sõnul stuudios see kõige viimane võimalus. "Multifilmis alati jääb kümmekond paarilauselist rolli lugemata, siis ma loen need ära, see on kõige lihtsam ja kättesaadavam variant. Samamoodi on reklaamidega, et kui öeldakse, et meil eriti eelarvet ei ole, siis ma tunnen kohustust olla see madalaeelarveliste reklaamide tunnushääl. Aga mulle on ka öeldud, et tahaksime ainult sinu häält, nii et igatpidi on olnud."