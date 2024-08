Mihkel Mattisen: Jami esimesel kontserdil oli 4000 inimest

Tantsumuusika duo Jam tähistab sel aastal oma 30. sünnipäeva. "Vikerhommikus" ütles duo liige Mihkel Mattisen, et kuigi ametlikult läksid nad laiali 2005. aastal, siis pole nad kunagi väitnud, et enam midagi koos ei tee.

Mihkel Mattisen ütles, et 2004. aastal nad otsustasid, et tegutsevad Jamiga veel aasta aega ja läheb siis laiali. "Kui aus olla, siis me ei öelnud kordagi, et ei tee enam kunagi mitte midagi, sest meil algne idee oli üldse see, et igal aastal 23. juulil, mis on Jami sünnipäev, anname me korra aastas ühe kontserdi, see ei teostunud arusaadavatel põhjustel, küll aga peas oli mõte, et kui kunagi tuleb suur äge kihvt mõte, siis miks mitte."

"Meie elud on läinud muus mõttes teisi radu, aga tulime vahepeal korraks kokku Retrobesti raames, kus me andsime ühe kontserdi ja kuna nüüd me tähistame oma 30. sünnipäeva, siis oli meil suur soov seda vääriliselt tähistada ja teha kingitus uutele ja vanadele fännidele ning ka iseendale," selgitas Mattisen.

Ta tõi ka välja, et kuigi muusikat on tänavu lihtsam välja anda kui kunagi varem, siis samas tuntuks saada on raskem kui kunagi varem. "Neid, kes teevad muusikat, on lihtsalt niivõrd palju," mainis ta ja rõhutas, et kui keegi teeb midagi väga head, siis see jõuab ikkagi ka inimesteni.

"Kui ma meenutan meie esimest kontserti, mis oli 1994. aasta detsembris, siis seal oli 4000 inimest ja ma mäletan, et me läksime lavale, muidugi nautisime seda, et kõik need inimesed seal olid ja nad olid terve meie albumi pähe õppinud, aga me ise vist ei saanud aru, kui suur see asi oli, sest see oli meie jaoks loomulik, me ei osanud midagi oodata," tõdes ta.

"Vikerhommikus" oli külas ka Jami liige Juss Tamm, kes ütles, et koos Jami lõpetamisega lõppes ka tema popmaailmas tegutsemine. "Mina asusin tööle Eesti Rahvusmeeskoori 2006. aastal ja 18 aastat olen juba lepinguline laulja," selgitas ta ja mainis, et esimese lavakogemuse said nad mõlemad tegelikult juba üsna noorena. "Muusikuteed alustasime 1. klassis Tallinna Muusikakeskkoolis," ütles ta.

Jami 30. sünnipäeva puhul ilmus ka uus lugu "Siin ja praegu":