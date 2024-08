"Terevisioon" alustab tuleval nädalal uuel eetriajal algusega kell 6.45

Varahommikustele ärkajatele mõeldes alustab "Terevisioon" uuel hooajal juba kell 6.45. Vaatajateni tuuakse olulised päevakajalised teemad ja intervjuud, praktilised ja argised soovitused ning elamused muusikast kunstini.

"Terevisiooni" juhivad ka tänavu Katrin Viirpalu, Reimo Sildvee, Liisu Lass ja Juhan Kilumets. ETV hommikuprogrammi vastutava toimetaja Reimo Sildvee sõnul soovib "Terevisioon" pakkuda hommikusele vaatajale valikut elulistest ja uudislikest teemadest, maksudest moosiretseptideni. "Me kõik tahame kindlust, et ärgates on maailm n-ö alles või teadmist, milliste muutustega peame kohanema." Koduste teemade kõrval hoitakse silm peal ka sellel, mis toimub Ukrainas ning mujal maailmas.



Uue hooaja alguses on "Terevisiooni" fookuses mitmed teisedki uued algused. "Nii on plaanis üle vaadata, millised on eestlaste lemmikajaviite ehk teatrite sügiseste mängukavade paremik. Kindlasti jälgime oma saates külaliste abil ka seda, kuidas käivitub uus kooliaasta ja pakume vihjeid, mida põnevat toovad kolleegid algaval sügishooajal ekraanidele," sõnab Reimo Sildvee.

"Terevisiooni" sügishooaja avavad esmaspäeval Katrin Viirpalu ja Reimo Sildvee ning saate teemadering ulatub tudengite üürimuredest USA presidendivalimisteni. Muusikat teeb Kaisa Ling ning suvikõrvitsa retseptidega paitab maitsemeeli Pille Petersoo.

Hommikuprogramm kutsub ka sel sügisel vaatajaid kaasa lööma mängus "Eesti pildis". Televaatajate fotod põnevatest paikadest tele-ekraanil arvamiseks on oodatud toimetuse aadressile [email protected].

Koos "Terevisiooniga" algavad esmaspäeval ka hommikused teleuudised, mille toovad ETV vaatajateni Veronika Uibo ja Liisbeth Rats. Esimesed teleuudised on ETV eetris kell 7 ja hommikuprogrammi viimased kell 9.

"Terevisioon" kordust näeb esmaspäevast reedeni kell 9.10, pärast hommikuse otsesaate lõppu.

Koos ETV-ga käivitab esmaspäeval, 26. augustil hommikuprogrammi ka venekeelne ETV+ - argihommikute kaaslane "Kohv+" alustab koos saatejuhtide Jelena Solomina ja Andrei Titoviga kell 7.10.