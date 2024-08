ETV ja ETV+ tähistavad Ukraina iseseisvuspäeva eriprogrammiga

"Ukraina stuudio" erisaade kell 20 ETVs

Erisaates jõuab vaatajateni Anton Aleksejevi intervjuu Ukraina suursaadikuga Eestis Maksõm Kononenkoga. Lisaks arutletakse stuudios, kuidas on tänaseks juba kümme aastat kestnud Vene-Ukraina sõda, mis võttis täiesti uued mõõtmed 2022. aastal, muutnud Ukraina ühiskonda ja aidanud kaasa rahvuse kujunemisele. Saatejuht on Epp Ehand.

"Valentõn Sõlvestrov. Ukraina vaikne ja võimas hääl" kell 20.30 ETVs ja 20.15 ETV+

Valentõn Sõlvestrov on Ukraina kuulsaim helilooja, keda saab võrrelda Eestis Arvo Pärdiga ja kellega nad igapäevaelus on head sõbrad. Sõja alguses oli ta sunnitud koos tütre ja tütretütrega põgenema Berliini ning teise lapselapse rindele maha jätma. Kuidas see vaevaline teekond autoga õnnestus, kui katki on hing kodust kaugel ja mida tunneb vanahärra Laulasmaal taas oma sõpra kohates, kirjeldab ta intervjuus Jüri Muttikale.

Mängufilm "Anton" kell 22.25 ETVs

Draama kahe poisi sõprusest bolševike okupatsiooni ajal enne näljahäda esimest lainet Ukrainas. Tegevus toimub 1920. aastal väikeses saksa koloonias Odessa oblastis, kuhu pärast pogromme satub elama juudi perekond: isa ja poeg Jaša. Jaša sõbruneb saksa poisi Antoniga, kellega koos ollakse tunnistajaks suurtele ajaloosündmustele. Film tõstatab üldinimlikud teemad, mis on arusaadavad kõigile: sõprus, klassidevaheline ebavõrdsus, vaen ja emigratsioon kui püüe viia ellu unistus paremast elust.

Mängufilm "Rahu teie kodule" kell 20.45 ETV+

"Anatevka külas elasid ammusest ajast venelased, ukrainlased ja juudid. Elasid koos ja töötasid koos, ainult surema läks igaüks oma kalmistule – oli selline tava." Nende sõnadega juhatab juudist piimamees Tevje sisse tragikomöödia, mille sündmused leiavad aset 20. sajandi algul Ukraina külakogukonnas. Vaese piimamehe peamine eesmärk elus on oma tütardele jõukad mehed leida, et nende põli tema omast hõlpsam oleks. Paraku ei taha isepäised neiud kuulata ei isa ega usinat kosjasobitajat, vaid eelistavad neile oma südame häält.

Ukraina režissööri Vladimir Lerti kolmas, Rhode Islandi festivalil parimaks mängufilmiks kuulutatud film "Rahu teie kodule!" põhineb Grigori Gorini näidendil "Mälestuspalve", mis omakorda tugineb Šolem Alejchemi kirjutatud lugudele piimamees Tevjest, kellest pajatab ka maailmakuulus muusikal "Viiuldaja katusel".

Mängufilm "Tšerkassõ" kell 22.50 ETV+

Ukraina sõjadraama, mis põhineb tõsielusündmustel. Veebruari lõpus 2014. aastal alustavad "rohelised mehikesed" Krimmi okupeerimist. Miinitraaler "Tšerkassõ" on koos teiste Ukraina laevadega Donuzlavi järvel blokeeritud ja ei pääse oma baasist Mustale merele. Ukraina laevad alistuvad Vene vägedele üksteise järel, "Tšerkassõ" otsustab aga mitte alla anda. Film sai Ukrainas väga populaarseks, kandideeris ka viiele Ukraina filmiauhinnale ja võitis neist ühe.

Kalush Orchestra kontsert südaöösel ETVs

2022. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse võitja kontserdi salvestus Vabaduse väljakul.