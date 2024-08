Loomaaia 35-aastase lasterongi jaamaülem: kõik sai alguse vaesusest

Loomaaia lasterongi ehitaja ja jaamaülem Mati Sink meenutas "Ringvaates", kuidas nad 35 aastat tagasi taaskasutatud materjalidest rongi ehitasid. Kõige noorem reisija on olnud kahenädalane beebi ja kõige vanem 81-aastane vanapapi, rongi juures on filmitud telelavastust ja sellest on joonistanud pildi kunstnik Jüri Arrak.

Tallinna loomaaed tähistab sel nädalal 85. sünnipäeva, lasterong on loomaaias sõitnud aga 35 aastat.

"Kõik sai alguse vaesusest, rahatusest, mis tähendab seda, et peale vene kroonut olin ma tuletõrjes autojuhiks ja palk nagu praegustelgi päästjatel oli minimaalne. Kõik raha, mis sa palgapäeval said, andsid naise kätte elamisrahaks ja siis käid tal kuu aega sabas, et anna karastusjoogi jaoks raha," meenutas loomaaia lasterongi jaamaülem Mati Sink.

Teise pritsimehe, Uku Saarega nad siis nuputasid, et mida teha, mis suvel tooks neile väikese kopika tasku. "Mati Kaal ütles, et sellist asja pole meil veel loomaaia ajaloo jooksul olnud, aga tehke valmis ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Poolteist aastat siis Ukuga ehitasime seda rongi."

Rongi ehitus oli nutikas taaskasutus. Rööpad toodi Püssi aleviku katlamajast, mida aitas painutada Tallinna Trammipark. Rong ise on vana elektritõstuk, mis vormiti vanade jooniste järgi Balti Laevaremonditehases selliseks nagu teda täna tunneme.

Loomaaia lasterongi ehitajad Mati Sink ja Uku Saar Autor/allikas: ERR

"Kõige noorem rongisõitja on olnud kahenädalane, kes ees ema sõles sõitis ja kõige vanem oli 81-aastane vanapapi, kes tuli ja ütles, et ta on elu aeg raudtee peal töötanud, aga mitte kunagi pole rongi juhtinud ja küsis, kas ta tohiks ka rongi juhtida, enne kui tema aeg otsa saab. Muidugi ta seda ka sai," meenutas Sink.

Rongitee ääres istub ka vahva panda, kes kingiti Singi tütre pojale, kui ta sai kolmeaastaseks. Nüüd istub panda rongijaamas oma ametipostil ja lehvitab möödujatele.

"Kõige toredam on siis, kui rong sõidab mööda ja panda hakkab lehvitama ning kogu vagunitäis lapsi lehvitab pandale vastu," rõõmustas jaamaülem Sink.

Singi sõnul käib rongiga sõitmas väga palju välismaalasi ja kui ta kuuleb mõnda huvitavat keelt räägitavat, läheb ta juurde ja küsib, kuidas on nende keeles "Head reisi!" nagu jaamaülemad oma reisijatele hüüavad ning kirjutab need siis kõik suurde vihikusse üles.

Ühel päeval juhtus aga nii, et katuse alla istus juba lahkunud kunstnik Jüri Arrak. "Panime tema poisid rongiga sõitma ja leppisime Arrakuga kokku, et tema joonistab mulle mälestuseks pildi ja poisid saavad nii kaua sõita, kui tema seda pilti joonistab. Poisid said neli ringi sõita," muheles Sink.

Kunstnik Jüri Arraku joonistatud pilt loomaaia lasterongile Autor/allikas: ERR

Legendaarse rongi juures on ka filmitud. "Teleteatri etendus Mart Kivastiku "Isa", peaosades Lembit Ulfsak ja Silver Sepping ning ma olen koos Arvo Kukumäega ka pildil," meenutas Sink heldimusega.