Maailmakuulsa saami joiguja Wimmega astuvad laval üles ka joiukoerad

24. augustil toimub Kose lähedal Nõmbra valgusfestival, mis tänavu keskendub suuresti joigumisele ja kus astuvad üles ka Paasiku koertemõisa Siberi haskid.

"Joig on saami laul. Algul nimetati põhja-saamlaste laulu joigumiseks ja kõikidel erinevatel saami väiksematel hõimudel olid selle laulmisviisi jaoks erinevad nimed, aga see on väga originaalne laulmisviis," selgitas helilooja Peeter Vähi.

Eelmise sajandi teisest poolest on see laulmisviis tulnud Vähi sõnul ka natuke laiemasse kultuuri. "On tehtud kõikvõimalikke džässi, roki ja elektroonikaga seotud asju, sest originaalseid saami laule ju tegelikult maailm eriti ei tunne. Kaks meest, kes on joigumise maailma viinud, on kõigepealt Nils-Aslak Valkeapää ja nüüd Wimme Saari."

Wimmega on Peeter Vähi ka ise ligi 20 aastat tagasi koostööd teinud, kui nad tegid Arvo Iho filmi "Karu süda". "Siis kutsusime Wimme musitseerima ja samuti koos elektroonikaga. See oli sünteesmuusika, mitte originaaljoig," lisas Vähi.

"Hetkel on meil Paasikul 25 Siberi haski tõugu koera," ütles Paasiku Koertemõisa omanik Viljar Krohv.

Haskide ulgumine meenutab väga palju joigumist ja üldse laulmist. "Me ütleme inimestele, kes tulevad meile külla, et näete, koerad laulavad teile tervituslaulu, kui koerad võtavad 25-häälselt laulu üles."

Paasiku Koertemõisa omanik Viljar Krohv joiukoertega ja helilooja Peeter Vähi Autor/allikas: ERR

Krohvi sõnul laulavad koerad enamasti omal initsiatiivil. "Nad vaatavad, et hoovi peal toimub mingisugune liikumine, järelikult on lootust, et äkki pärast võetakse kuskile kaasa või tehakse veel midagi põnevat ja siis kohe tervitataksegi külalisi niimoodi," selgitas ta.

"See, mis koeri aktiveerib, on ikkagi nende ulgumise moodi õige tämber ja natuke hundi ulu moodi," lisas Krohv.