Sildvee: inimestele meeldib hommikul teada saada, millisesse maailma nad ärkasid

"Terevisiooni" saatejuhi Reimo Sildvee sõnul on hommikuti oluline ekraanile tuua aktuaalsed teemad Eestist ja mujalt maailmast, sest inimestele meeldib teada saada, millisesse maailma nad ärganud on.

Esmaspäevast, 26. augustist on ETV ekraanil tagasi argihommikute ärataja "Terevisioon", mida juhivad ka tänavu Katrin Viirpalu, Reimo Sildvee, Liisu Lass ja Juhan Kilumets.

"R2 hommikule" antud intervjuus kinnitasid Lass ja Sildvee, et ka uuel hooajal tuuakse vaatajateni aktuaalsed teemad nii meilt kui ka muljalt maailmas. "Inimestele meeldib hommikul ärgata ja teada saada, millisesse maailma nad nüüd ärganud on," usub Sildvee ning tõi näiteks valitsuse vahetumise.

"See on inimeste jaoks selles mõttes oluline, et sa ärkad üles, sa tead, et praegu on selline olukord, et valitsus võib iga hetk kukkuda ja uus võib kohe prauhti asemele tulla: aga mis see uus prauhti näiteks maksukeskkonna mõttes asemele toob? Kas piima hind poes muutub või mitte?" selgitas saatejuht.

Liisu Lassil on hästi meeles 2021. aasta 13. jaanuari öö, mil toonane peaminister Jüri Ratas teatas, et astub ametist tagasi. "See on hommikuprogrammi tegijate unistus, kui sul valitsus öösel vahetub – kõik on super värske, inimesed ärkavad üles ja nad saavad esimese asjana hommikuprogrammist teada, et kõik on hoopis teismoodi," meenutas Lass.

Sildvee lisas, et kuna jutud sellest, et Ratase teine valitsus võib peagi kukkuda, olid toona õhus, oli 13. jaanuari "Terevisiooni" paar Eesti poliitikat puudutavat teemat juba eelneval päeval sisse planeeritud. Kui aga öösel tuli teade, et Ratas astub tagasi, tuli kogu hommikune otsesaade nullist uuesti kokku panna.

"Olgem ausad, mõned tähtsad poliitikud said alles meie telefonikõne peale teada, et öösel selline asi juhtunud oli – et seda valitsust, millesse nemad väga uskusid, mille poolt nad olid hääletanud ja mille poolt nad seisid, enam ei ole," meenutas saatejuht.

Otsesaatel on oma võlu

Sildvee ja Lass on seda meelt, et otsesaatel on oma võlu, mistõttu ei salvestata "Terevisiooni" intervjuusid varem ette. "Kui sul on Eesti öösel või hommikul lume alla mattunud ja sa ütled hommikul kell 6.45 "Tere hommikust!" ja alustad mingisuguse käpikulooga, siis ma kahtlustan, et inimesed ikkagi väga ei usu seda. Nad tahaksid teada, kui hull seis lume mõttes on," märkis Lass.

Paratamatult tuleb saatejuhtidel otse-eetri ajal ka ootamatustega rinda pista. Näiteks võib juhtuda, et intervjueeritav ei jõua õigeks ajaks telemajja. "Mul on küll juhtunud, et teed intervjuud ja siis intervjuu ajal ütleb režissöör kõrva, et selline lugu on, et järgmist intervjueeritavat ei ole veel kohal, kuigi ta peaks ammu kohal olema, ja ka ülejärgmist ei ole veel kohal, nii et kui saad, tee pikemalt," selgitas Lass, kuidas sellises olukorras saatega edasi minna.

***

"Terevisioon" on ETV eetris taas esmaspäevast, 26. augustist. Hommikprogramm alustab päevateemadega nüüd uuel kellaajal, tervitades vaatajaid esmaspäevast reedeni kell 6.45.