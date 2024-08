Ingmar Kiviloo: püüan Ameerikas head karjääri teha

Kaks aastat tagasi pakkis noor eesti muusik Ingmar Kiviloo kohvrid ning kolis Ameerika Ühendriikidesse, et alustada õpinguid Bostonis asuvas Berklee muusikakolledžis. "Ringvaatele" antud intervjuus kinnitas Kiviloo, et suure lombi taga tegutsev kool vastab tema esialgsetele unistustele.

"Kaks aastat tagasi kui ma siin ("Ringvaate" stuudios - toim.) olin, ei osanud eriti midagi oodata. Aga kõik see, mis on seal siiamaani toimunud, kõik see kogukond ja uued teadmised ning kogemused, on tõesti väga imelised," kiitis ta.

Berklees õppimise eest peab Kiviloo igal poolaastal välja käima 20 000 dollarit. "See summa on tegelikult veel suurem. Lihtsalt minu jaoks on see 20 000 dollarit, sest mul on stipendium, mis katab osa õppemaksust," täpsustas ta. Selleks, et õpingute jaoks raha koguda, korraldab ta toetuskontserte.

Noormees märkis, et Berklee ei meenuta Ameerika filmides nähtud kolledžeid. "Meil on 6000 õpilast. Kõik on andekad muusikud üle kogu maailma ja kõik on koondunud sinna ühel eesmärgil: saada nii heaks muusikuks kui võimalik," rääkis ta.

Muude toimetuste kõrvalt osales Kiviloo tänavusel Eesti Laulu konkursil. Tema hinnangul tehakse kodumaal palju kvaliteetset muusikut. "Kui sa võrdled Eestis tehtavat inglisekeelset muusikat Ameerikas tehtud inglisekeelse muusikaga, siis kuulaja ei saagi võib-olla aru, kas see on tehtud Eestis või Ameerikas. Kas see on hea või halb, saab võtta mitmel moel. Eestis tehakse väga palju ka originaalset eestilikku muusikat, mis on väga lahe," kiitis ta.

Kui kool saab läbi, loodab Kiviloo nii Eesti kui ka Ameerikaga seotuks jääda. "Eestlane ma olen ja ma jään Eestis tegutsema, aga samas püüan Ameerikas teha nii head karjääri, kui ma suudan," unistab ta.