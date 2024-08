Ling: Fringe festival on hullude ideede läbimõtlemise ja harjutamise koht

Fringe-artist ja eestkõneleja Kaisa Ling rääkis Vikerraadios, et artistid tahavad katsetada uusi asju ning selleks on Tallinn Fringe Festival just õige koht, sest fringe hõlmab põhimõtteliselt kõike, mida laval üldse teha saab.

"Fringe tuleb inglise keelest ja tähendab äärealasid ning sinna kuulub kõik see etenduskunst, mis jääb eemale peavoolust, mis ei ole riiklikult sanktsioneeritud, rahastatud, heaks kiidetud. Kindlasti tuleb siia lisada, et see ei ole kuidagi amatöörlik. Meil on luuletajad, muusikud, teatraalid, kes pigem katsetavad mingeid uusi asju," selgitas Fringe-artist ja eestkõneleja Kaisa Ling.

Lingi sõnul hõlmab fringe põhimõtteliselt kõike, mida laval teha saab. "Teatrit, muusikat, tantsu, tsirkust, komöödiat, stand up´i, kabareed, varieteed, burleski, poeesiat."

Tallinn Fringe Festivalil on kavas juba üle 180 etenduse ja see arv kogu aeg kasvab, sest tegemist on isekureeruva festivaliga. "Fringe`il on väike korraldusmeeskond, mis koosneb klubi Heldeke! juhist Dan Renwickist, kes ammu aega tagasi Eestisse kolis ja tõi kaasa fringe´i kontseptsiooni. Juba kaheksa aastat on ta seda meile rääkinud ja nüüd hakkab asi vedu võtma, sest inimesed tahavad katsetada, neil on vaja sellist platvormi, kus teha midagi uut ja imelikku ja see on hullult lahe," ütles Ling.

See on kogukondlik ühistegemine, milles on Lingi sõnul palju erinevaid nüansse. "Näiteks see, et kogu vastutus jääb artistile. Fringe-festivalidel üle maailma marutatakse. Kui hästi läheb ja rahvas kuuleb, et kuskil tehakse midagi vägevat, siis sellest võib alguse saada suur kuulsus," lisas Ling.

Festival kestab kuu aega, sest sellele on massi taha vaja. Lingi sõnul on vaja, et inimesed kuuleksid sellest, et artistid saaksid ennast promoda ka siis, kui raha ei ole ja "Kroonikat" ja televisiooni see ei huvita.

Praeguseks on tema sõnul juba 15 erinevat esinemiskohta. "Esinemiskohad ongi selle festivali juures üheks võtmekohaks. Et suvalised kohad leiaksid, et siin võiks toimuda midagi huvitavat ja kui artistid ja esinemiskohad saavad kokku, siis etendus võib toimuda kus iganes."

Festivalidel sõlmitakse uusi tutvusi, et saada esineda jälle uutes kohtades. "See on huvitav skeene, millesse ennast sisse süüa ja kus võib ikka korralikult maailmas ringi reisida," rääkis Ling oma kogemuste põhjal.

"Ja ega artistid seda tasuta ei tee, artist peab teadma, mis ta väärt on. Artistid tahavad ju oma esinemise eest ka raha saada. Mina olen kutsunud seda ühe esineva ja töötava artisti ülikooliks või siis õppusteks," selgitas Ling.

1947. aastast alates on toimunud Edinburghi Fringe Festival, mis on maailma kuulsaim fringe festival. "Üks kuulsamaid sealseid showsid on kultusshow, mis kestab 56 minutit ja mille pealkiri on "Noor prillidega mees gorilllakostüümis istub kiiktoolis 56 minutit."

Kogu show kontseptsioon on pealkirjas olemas. "Mees kiigub ja inimesed massiliselt käivad seda vaatamas, sest see toimub ühe korra festivali jooksul."

Lingi sõnul on Fringe Festival hullude ideede läbimõtlemise ja harjutamise koht. "See on kontaktide jagamine ehk et harjutada ja katsetada saab kõike, mis on ühe iseseisva artisti jaoks äärmiselt oluline. Minu jaoks on see niivõrd inspireeriv skeene."

"Ainuke kunst, mida Tallinn Fringe Festival ei pea lava-vääriliseks kunstiks on DJ-kunst," muheles Ling.