Uue muusika reede: Sabrina Carpenter, Coldplay, Mariin K. ja Blink-182

Kodumaalt tõi see nädal debüütalbumi Kreemikastilt ning värsked singlid Mariin K.-lt ja Peter Põderilt. Välismaises muusikas üritab 2024. aastale uue albumiga jäädavalt enda templi peale lüüa Sabrina Carpenter.

Mariin K. – "Beach"

Mariin Kallikormi värskelt loodud ansambel Mariin K. andis välja esimese singli plaadifirma Seksound alt. ""Beach" on suvine lugu armastusest, sellest lahti laskmisest ja vabaduse otsimisest. Ka laulu kirjutades üritasin lasta lahti enda tavapärastest loomingumustritest – tihti mõtlen üle ja proovin asju liiga keeruliseks ajada. Nii tuli välja hoogne nelja akordiga poplugu," selgitas Kallikorm.

Peter Põder – "Suvi meile jääb"

Tänavuse Eesti Laulu finalist Peter Põder andis välja singli "Suvi meile jääb". "Sel aastal on meil ilmadega tõesti vedanud ja suvi, mis ennast nii kaua oodata lasi, on olnud täis ägedaid mälestusi. Sellest sain ka loo kirjutamiseks inspiratsiooni," sõnas Põder.

Kreemikast – "Kohale ei jõua ma eales"

Kolmapäeval avaldas Kreemikast oma debüütalbumi "Prügi ja praht", millel tegeleb ideega prügist ja prahist, millegi jäägist ning kuhu pani oma armastuse ootamatuse ja lineaarsuse vastu.

Sabrina Carpenter – "Sharpest tool"

Kahe selle suve hiti autor ja läbimurde aastat teinud Sabrina Carpenter andis välja värske täispika, mis on juba kuues tema artistikarjääri jooksul. 12-looga albumil astub üles ainult Carpenter ise, põhiliseks produtsendiks on Jack Antonoff. 23. septembril alustab Carpenter välja müüdud staadioniturneed, mille jooksul annab 33 kontserti.

Mk.gee – "Lonely Fight"

Tänavu debüütalbumi avaldanud Ameerika laulja ja laulukirjutaja Mk.gee avaldas uue singli, mis jätkab psühhedeelsema alternatiivse RnB radadel.

Magdalena Bay – "That's My Floor"

Suve jooksul kolm singlit välja tilgutanud Los Angeleses tegutsev popmuusika-duo Magdalena Bay avaldas reedel teise täispika stuudioalbumi "Imaginal Disk".

Blink-182 – "All In My Head"

Blink-182 teatas, et annavad enda möödunud oktoobris ilmunud comeback-albumist "One More Time..." välja deluxe-versiooni, millel kuuleb kaheksat lisalugu. Sel nädalal nad kahte neist kaheksast kuulajatega juba ka jagasid.

Travis Scott ja Young Thug – "Yeah Yeah"

Travis Scott avaldas 10. sünnipäeva puhul uuesti enda 2014. aasta mixtape'i "Days Before Rodeo", mis on nüüd täismahus digiplatvormidel kuulatav. Hetkel leiab veel ainult Scotti kodulehelt ka deluxe-versiooni, millel viis varem ametlikult ilmumata lisalugu Days Before Rodeo valmimise ajast.

Sofi Tukker ja Kah-Lo – "Woof"

Tantsumuusika duo Sofi Tukker andis välja enda kolmanda albumi "Bread". Ilmumispäeva-singlil teeb kaasa ka Nigeeeria produtsent ja vokalist Kah-Lo.

Coldplay, Burna Boy, Little Simz, Elyanna ja Tini – "We Pray"

Glastonbury festivalil esmaettekandele tulnud külalisterohke singel on teine ametlik väljalase oktoobris ilumvalt Max Martini produtseeritud albumilt "Moon Music".

