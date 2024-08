Robert Rooba: olen punktis, et teha oma karjäärile restart

Jäähokimängija Robert Rooba rääkis Vikerraadios, et tegi mõni aeg tagasi selge otsuse teha restart oma karjäärile ning tegeleda muuhulgas vaimse tervisega. Nüüd on ta valmis uuteks väljakutseteks, et leida uus tööandja ja õige koht, kus oma karjääri edasi viia.

"Täna on esimest korda 15. aasta jooksul, kui ma Eesti taasiseseisvumispäeval olen Eestis," ütles jäähokimängija ja Eesti jäähokikoondise kapten Robert Rooba. "Ma arvan, et olen pigem patriootlik noor inimene ja see patriootlikkus on tulnud sellest, et ma 14-aastaselt läksin kodumaalt ära ja kogu aeg on mul olnud kodumaaga side ja kodumaa järgi igatsus. Püüan alati siinse eluga kursis olla. Spordis tähendab see ka Eesti esindamist ja minu jaoks on olnud kodumaa esindamine alati väga suur au."

Kui olla eemal, siis näeb Rooba sõnul ainult positiivseid asju.

"Keegi ei ole mind kunagi pidanud sundima sporti tegema," ütles Rooba, kes hakkas jäähokit mängima 3-aastaselt. "Mul oli klassikalist lapsepõlve piisavalt. Ka arvutimänge olen ma mänginud, küll sporditeemalisi."

Teismelisena kolis ta koos isaga Soome ja ema jäi Eestisse. "Jäin kahe riigi vahele pendeldama. Meie valik oli tookord selline, et tipptasemel jäähokit mängida."

Rooba sõnul oleme me eestlastena õnnistatud, et meie ümber on väga head ja suured spordiriigid nagu Soome, Rootsi, Läti, Norra. "Me asume geograafiliselt väga heas kohas, kus meie sportlastel on võimalus minna kodust üldse mitte väga kaugele ja oma spordiala teha väga kõrgel tasemel," lisas Rooba.

"Olen 15. aastaga jõudnud sellese punkti, et Soome on natuke ammendunud mu jaoks. Ma ei naudi enam Soome riigi eripärade mõningaid aspekte. Soomlane ja eestlane on inimestena väga erinevad. Soomlane peab kõikidest reeglitest, seadustest ja juhistest väga kinni. Eestlane on pigem selline, et asi on vaja ära teha ja kui vaja on, lähme ka hallist tsoonist läbi, aga me saame asja tehtud," selgitas Rooba.

Vanemaks saades on ta aru saanud, et see erinevus on tema kui eestlase jaoks liiga veider. "Ma olen aastaid elanud heaoluriigis ja ma ei ole kindel, kas ma tahaksin, et jõuaksime sinna punkti, kuhu on Soome riik heaoluriigina jõudnud. Kõik asjad on nii viimase peale viimistletud, et eluline aspekt kaob seal üldse ära. See pole päris see, mida mina elult tahan. Nüüd ma tahan kogeda midagi muud, et aru saada, kas ka mujal on nii," mõtiskles Rooba.

Uus hooaeg toob Roobale uue koduklubi ja uue tööandja. "Hetkel seda veel teada ei ole. Usun, et lähinädalatel peaks ka selles valdkonnas selgus tulema. See on väga suur muutus mu karjääris. Tegin selge otsuse, et on vaja distantsi võtta sellest umbes kümneaastasest teekonnast siia punkti, kus ma olen olnud professionaalne jäähokimängija."

Passi vaadates on ta enda sõnul jõudnud oma karjääriga poole peale. "Paras aega natuke pidurit tõmmata, tegelda enda vaimse tervisega, füüsiliselt ennast arendada. See on viie-kuuekuuline protsess olnud, kus ma olen erinevate nüanssidega tegelenud, et teha mingis mõttes restart oma karjäärile. Ma olen valmis uuteks väljakutseteks ja nüüd ongi jäänud veel see viimane osa, et tuleb leida uus tööandja ja õige koht, kus oma karjääri edasi viia."