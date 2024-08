Edith Sepp: Hollywoodi sarja "Agentuur" võttekohad Eestis on salastatud

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp rääkis saates "R2 Päev", et Michael Fassbenderiga peaosas toodetava Hollywoodi seriaali võttepaigad Eestis on salastatud, aga tema sõnul on sellesse projekti kaasatud ka mõned eesti näitlejad ning suur hulk eestlastest kaadritagust personali.

Septembris algavad Eestis Hollywoodi suurprojekti võtted ning filmitakse spioonipõnevikku "Agentuur", mis põhineb prantsuse menusarjal "Salateenistus" ja seriaali peaosas lööb kaasa Michael Fassbender.

"Mulle teadaolevalt George Clooney Eestisse ei tule. Seriaalil on mitmeid erinevaid produtsente ja Clooney on üks produtsentidest. Eestis filmitakse selle seriaali kaks esimest osa. Küll aga tuleb Eestisse Michael Fassbender, praeguse aja üks huvitavamaid näitlejaid," ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Sepa sõnul on võttepaikade info salastatud. "Sarja tootmine Eestis valmib väga suure saladuskatte all. Info veel ka muutub, sest režissöör käib Eestis ja vaatab üle erinevaid võttekohti."

Sepp on kahe esimese osa stsenaariumi läbi lugenud ja tema kinnitusel sarjas Eestit Eestina ei kujutata. "Eestit kasutatakse ikkagi võttepaigana," lisas ta.

See on mängufilmi "Tenet" kõrval teine suur projekt, mis Eestisse jõuab.

"Filmisektori jaoks on olnud suhteliselt keerulised ajad. Üks oli kindlasti koroona-aeg, kus tootmine seisma jäi ja sellele tuli kohe peale streikide laine Hollywoodis. See mõjutas Eesti filmide tootmist ja eelmise aasta lõpus ja aasta alguses kuulsime, kuidas inimestel ikkagi tööd ei ole, aga suvel on projektid käima läinud ja praegu tööd on," ütles Sepp.

See projekt annab Sepa sõnul tööd väga paljudele eestlastele. "Eeltöö sellega on käinud mitu aastat. Ja kui koroonaajal tuli Eestile filmipakkumisi päris palju, siis kõik ikkagi ei teostunud. Eesti episoodide režissöör on Joe Wright, kellega jutt läks väga konkreetseks aasta alguses. Märtsis oli selge, et nad tulevad Eestisse."

Sepa sõnul on tulemise põhjusteks asjaolu, kuidas Eestit promotakse. "See on ikkagi siseringi info, kus on hea filmida ja kus on väga hea teenindus, millised protsendid riigid tagasimaksefondi näol tagasi maksavad. Tänu sellele need projektid Eestisse saabuvad."

Aga ka Eestis läksid hinnad kiiresti väga kõrgele ja mõned projektid otsustasid mitte tulla. "Tänu sellele sai jälle see Ameerika projekt tagasimaksefondi raha. Aasta alguses, kui alustasime nendega läbirääkimisi, siis meil tegelikult raha ei olnud. Mõned projektid, mis ära kukkusid või liikusid järgmisse aastasse, tänu sellele siis saime selle konkreetse projekti Eestisse," selgitas Sepp.

"Selle projekti puhul jääb tagasimakse kuskil kahe miljoni kanti. Täna on keeruline öelda, kui palju see kolmkümmend protsenti võimaldab tagasimakset sooritada, kui võtted on läbi, siis me auditeerime kõik kulud ja nende pealt siis tuleb see lõplik summa," ütles Sepp.

Projekti on kaasatud ka mõned Eesti näitlejad. "Samuti need osakonnad, mis on Eestis väga tugevad nagu näiteks lokatsioon, assistendid, kunsti osakond, loomulikult ka teine grupp ehk second unit koosneb eestlastest."

Seriaalis on massistseenid, kuhu oodati ka eestlasi osalema. "Massistseenidesse valimine on vist juba toimunud, aga inimesi tänavalt oodati küll kaasa lööma."

Režissöör Joe Wright on päris tuntud tegija, kes on teinud näiteks mängufilmi "Tumedam tund", mis oli Winston Churchilli raskest hetkest. "Ta on teinud väga palju Briti ajaloolisi draamasid nagu "Uhkus ja eelarvamus."

"Ma väga loodan, et meie filmi tegemise tase tõuseb sellega hüppeliselt. Noored tegijad, kes võtteplatsil viibivad, näevad, kuidas sellise kaliibriga režissöörid töötavad ja hiljem saavad seda Eesti oma filmitootmises ära kasutada," lisas Sepp.

Originaal "Salateenistusel" oli kokku viis hooaega. "See on küll praegu täiesti õhu pealt ennustatud, aga mina loodan küll siiralt, et me saaksime osaleda ka järgmiste hooaegade episoodide loomisel," loodab Sepp. "See eeldab ka stuudio olemasolu, hetkel ei tea, kui kiiresti me suudame selle paviljoni ehitamise projektiga edasi liikuda."

Sarja toodab Paramount ja seda saab näha Paramount+ kanalil juba selle aasta lõpus.