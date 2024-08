Alar ja Sirje Karis: hea peo teevad ikka külalised

Presidendipaari arvates teevad hea peo ikkagi külalised. Sirje Karis rääkis, et on igal vabal hetkel pliidi ees hoidiseid sisse tegemas ning Alar Karis lisas, et keldris on head kraami veel 1976. aastast, mida tuleks hakata sööma.

"Enamus aega tulebki olla nii Kadriorus kui ka mujal Eestis. Muidugi tahaksin rohkem kodus olla, aga amet on selline," ütles president Alar Karis.

"Üks ilus üritus oli Tartu laulu- ja tantsupidu. Minule läks tantsupidu kohe väga hinge, sest see oli väga armas," tõi Sirje Karis välja ühe väga meeldejääva sündmuse sellest suvest. "Eks me ikka koos mõtleme, millistele sündmustele minna."

Alar Karise sõnul on nii, et Eestis on suvel väga palju üritusi ja ka Eesti rahvas jõuab igale poole. "Tahaks ka jõuda, aga paraku igale poole ei jõua ja tuleb valikuid teha. Iga kord ei saa sinna minna, kuhu tahaks," lisas Alar Karis.

Vähesed vabad päevad mööduvad Sirje Karisel pliidi ees, sest palju asju on vaja purki teha. "Vahepealsetel päevadel, kui ma koju saan, olen teinud kurki ja tomatit sisse, muud ei ole veel jõudnud," ütles Sirje Karis.

"Kelder on meil täis asjadest, mis on pärit 1976. aastast. Me ei jõua neid ära süüa. Ma olen peenraid hakanud kokku tõmbama ja muru alla viima, sest ei jõua ju kõike, mis seal väljas on, sisse teha ja veel vähem neid harida, nii et järjest vähemaks meil neid peenraid jääb. Tuleb hakata neid 1976. aasta konserve sööma," muheles Alar Karis.